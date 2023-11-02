Не ходит и не говорит: у звезды сериала "Школа" нашли редкую болезнь
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Артист вышел на связь в своем Instagram
Звезда сериалов "Школа", "Киев днем и ночью", актер и ведущий популярного шоу "Хто зверху" серьезно заболел. Артист огорошил поклонников страшной новостью — врачи обнаружили у него синдром Гийенна-Барре.
На видео Богдан с трудом говорит, видно, какими усилиями молодому человеку дается каждое слово.
"Вчера мне подтвердили диагноз синдром Гийена-Барре. В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя. Да, я тоже в а*уе, потому что случай 1/100.000, а это лишний раз доказывает, что я еще тот везунчик. Несите лотерейный билет", – написал Богдан Шелудяк под своим видео.
Богдан считает, что к развитию такого состояния привел постоянный стресс и нервные нагрузки.Актер сравнил себя с овощем и призвал всех внимательно относиться к своему здоровью.
"Пока меня не начали называть Богдан Грецкий, потому что я уже как овощной салат, я вам хочу сказать – относитесь к своей жизни и здоровью более ответственно" — сказал он.
Актер рассказал, что пока не может даже самостоятельно ходить, поэтому отправился лечиться в стационар. Он надеется на скорое выздоровление, ведь его заболевание успешно поддается лечению.
Поклонники пожелали Богдану скорейшего восстановления, а тот, в свою очередь, поблагодарил их за теплые слова поддержки. Кстати, "Телеграф" узнал, где сейчас бывшая Мисс Украина Инна Цимбалюк