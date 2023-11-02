Не ходить і не говорить: у зірки серіалу "Школа" знайшли рідкісну хворобу

Артист вийшов на зв’язок у своєму Instagram

Зірка серіалів "Школа", "Київ вдень і вночі", актор і ведучий популярного шоу "Хто зверху" серйозно захворів. Артист приголомшив шанувальників страшною новиною – лікарі виявили у нього синдром Гійєнна-Барре.

На відео Богдан насилу говорить, видно, якими зусиллями молодій людині дається кожне слово.

"Вчора мені підтвердили діагноз синдром Гійєна-Барре. У більшості випадків він виліковний, але поки мій імунітет вбиває мою нервову систему, поступово мене паралізуючи. Так, я теж в а*уї, тому що випадок 1/100.000, а це зайвий раз доводить, що я ще той щасливчик. Несіть лотерейний квиток", – написав Богдан Шелудяк під своїм відео.

Відео з Instagram Богдана Шелудяка

Богдан вважає, що до розвитку такого стану привів постійний стрес та нервові навантаження. Актор порівняв себе з овочем і закликав усіх уважно ставитися до свого здоров’я.

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"Поки мене не почали називати Богдан Грецький, тому що я вже як овочевий салат, я вам хочу сказати — ставтеся до свого життя та здоров’я більш відповідально", — сказав він.

Актор розповів, що поки що не може навіть самостійно ходити, тому вирушив лікуватися до стаціонару. Він сподівається на швидке одужання, адже його захворювання успішно піддається лікуванню.

Шанувальники побажали Богданові якнайшвидшого відновлення, а той, у свою чергу, подякував їм за теплі слова підтримки. До речі, "Телеграф" дізнався, де зараз колишня Міс Україна Інна Цимбалюк