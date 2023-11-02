Шість років не могла їсти, лікарі нічого не розуміли: у Львові хірурги врятували жінку

Лікарі помилково направляли її до психіатра

У львівській лікарні Св. Пантелеймона хірурги провели успішну операцію 31-річній мешканці Черкас. Жінка протягом шести років не могла їсти.

Лікарі не могли встановити правильний діагноз і, не довго думаючи, відправляли її до психіатра. Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львову.

31-річна пацієнтка — Любов Прокопенко родом Черкас, яка протягом шести останніх років ходила по лікарях, намагаючись з'ясувати, що за хвороба у неї. Прийоми їжі викликали у жінки блювоту. Проте більшість обстежень, які вона проходила, не давали результату. А тамтешні лікарі не могли поставити діагноз і направляли Любов до психіатрів.

"Три роки тому медики нарешті з’ясували, що у жінки – ахалазія стравоходу, розлад моторики стравоходу, для якого характерна втрата перистальтики і неспроможність нижнього стравохідного сфінктера повністю розслаблятися у відповідь на ковтання. Та оперувати не зважувалися", – повідомили в лікарні.

За останній рік жінка втратила 10 кг, адже кожен прийом їжі провокував блювоту. Тоді вона і почала пошуки хірургів по всій Україні. У Львові Любов потрапила у Центр хірургії лікарні Св. Пантелеймона.

Після ретельних обстежень діагноз – ахалазія стравоходу – підтвердили. Стравохідний сфінктер у неї замикався та не розтискався. Стравохід розширився до 6 см, а місце звуження – сфінктер був 4 мм. Через такий критично вузький отвір їжа не могла потрапити у шлунок.

На думку хірурга Андрія Стасишина, єдиної причини, яка зумовлює розвиток ахалазії стравоходу, нема. Такі анатомічні зміни можуть відбутись як в результаті порушення роботи нервових клітин стравоходу, так і через генетичну схильність, ускладнення інших захворювань.

Врятувати жінку можна було лише шляхом оперативного втручання, яке провели мініінвазивно. Лікарі зазначають, що така операція є складною та ювелірною. Під час втручання хірурги розсікли м'язи, які затиснули отвір між стравоходом і шлунком, та сформували манжету, аби вміст стравоходу міг вільно проходити до шлунка та не повертався назад.

На проведення операцій пішла година. Та вже на третій день після неї пацієнтку виписали з лікарні. Тепер Любов почала не лише спокійно їсти, а у неї нарешті з’явився апетит.

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