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В Киеве врачи спасли подростка, которого сбил поезд (фото)

Автор
Анна Нестерова Анна Нестерова
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Мальчик уже начал ходить на костылях Новость обновлена 12 декабря 2023, 14:33
Мальчик уже начал ходить на костылях. Фото НДСЛ Охматдет

Парень поступил в больницу в тяжелом состоянии

Врачи детской специализированной больницы "Охматдет" совместными усилиями спасли подростка, которого сбил поезд. Мальчик поступил в больницу в состоянии болевого шока и у него были диагностированы тяжелые травмы.

К счастью, состояние пострадавшего удалось стабилизировать и после недели в реанимации его перевели в отделение ортопедии и травматологии, где подготовили ко второму оперативному вмешательству. Об этом сообщили на официальной странице "Охматдета" в Фейсбук.

Известно, что в начале ноября в Киевской области произошел несчастный случай — мальчика сбил поезд. Очевидцы вызвали "скорую" и пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в отделение экстренной медицинской помощи НДСБ "Охматдет".

Парень уже начал ходить на костылях

У пострадавшего медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, живота, таза и перелом костей таза, а также невропатию бедренного нерва слева. После стабилизации состояния была проведена первичная хирургическая обработка глубокой раны бедра.

У мальчика подтвердился осколочный перелом таза и врачи приняли решение провести неотложную операцию и наложили аппарат внешней фиксации на таз. После этого подросток провел неделю в реанимации, а затем его перевели в отделение ортопедии и травматологии, где его подготовили ко второй операции в области таза.

Операция проводилась мультидисциплинарной бригадой

Стоит отметить, что к операции были привлечены специалисты из разных областей. Операция проводилась под наркозом и была связана с высокой степенью сложности из-за анатомических особенностей данной области, а именно — непосредственной близости области работы хирургов к органам полости малого таза, сосудам и нервам. К счастью, мультидисциплинарной бригадой была успешно выполнена эта сложнейшая операция.

Операция проводилась мультидисциплинарной бригадой

Сейчас пациент проходит лечение и реабилитацию в отделении ортопедии и травматологии. После второй операции мальчик уже может садиться в постели и начинает ходить на костылях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве врачи спасли трехлетнего ребенка, который проглотил часы: подробности. Отмечается, что трехлетний мальчик во время просмотра мультиков дома игрался с часами и в какой-то момент случайно их проглотил. Родители экстренно доставили ребенка в медучреждение, где врачи срочным образом приступили к операции.

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