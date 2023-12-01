Едва не умер: на Днепропетровщине подросток напился энергетика и попал в больницу

В европейских странах продажа энергетиков несовершеннолетним вообще запрещена

В Днепропетровской области подросток чуть не умер после потребления энергетика. По совету одного из знакомых парень выпил сразу несколько бутылок – планировал таким образом "поднять тонус и силу", а в итоге поднял на ноги всех взрослых вокруг.

Об этом говорится в посту Марины Авдиенко, работницы Днепропетровского областного центра экстренной медицины. По ее словам, работники Никопольской станции экстренной медицинской помощи на днях получили вызов, что у подростка снизилось давление, началась тахикардия, в конце концов он потерял сознание.

По приезду на место происшествия бригада предоставила пострадавшему неотложную помощь и доставила его в больницу. Оказалось, что парень принял несколько бутылок польского энергетика Nutrition22, после чего ему стало плохо.

"Это хорошо, когда все заканчивается хорошо. А могло закончиться горько. Во многих странах Европы продажи "энергетиков" несовершеннолетним запретили. Ученые доказали, что даже 1 небольшая баночка такого напитка истощает детский организм и может привести к следующим последствиям: раздражительности, упадку сил, бессоннице, депрессии, смерти", – отметила Авдиенко.

При этом парень из хорошей семьи, занимается спортом. Но перед употреблением напитка он не поговорил со взрослыми, а сделал все на свой страх и риск – что привело к таким последствиям.

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