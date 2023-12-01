Ледве не помер: на Дніпропетровщині підліток напився енергетика та потрапив до лікарні

В європейських країнах продаж енергетиків неповнолітнім взагалі заборонено

У Дніпропетровській області підліток ледве не помер після вживання енергетика. За порадою когось зі знайомих хлопець випив відразу кілька пляшок – планував в таких спосіб "підняти тонус та силу", а у підсумку підняв на ноги усіх дорослих навкруги.

Про це сказано у пості Марини Авдієнко, працівниці Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини. За її словами, працівники Нікопольської станції екстреної медичної допомоги днями отримав виклик, що в підлітка понизився тиск, почалася тахікардія, врешті-решт він втратив свідомість.

По приїзду на місце подій бригада надала постраждалому невідкладну допомогу та доставила його до лікарні. Виявилося, що хлопець вжив кілька пляшок польского енергетика Nutrition22, після чого йому стало погано.

"Це добре, коли все закінчується добре. А могло закінчитися гірко. В багатьох країнах Європи продаж "енергетиків" неповнолітнім заборонили. Вчені довели, що навіть 1 невелика баночка такого напою виснажує дитячий організм і може призвести до наступних наслідків: дратівливості, занепаду сил, безсоння, депресії, смерті", – зазначила Авдієнко.

При цьому хлопець з хорошої родини, займається спортом. Але перед вживанням напою він не поговорив із дорослими, а зробив все на свій страх і ризик – що призвело до таких наслідків.

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