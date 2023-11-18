Трьох людей знайдено мертвими в одному будинку: деталі трагедії в Дніпропетровській області

Чоловік та дві жінки задихнулися

На Дніпропетровщині троє людей було знайдено мертвими в їхньому будинку. За попередньою версією, смерть настала внаслідок отруєння чадним газом.

Як інформує пресслужба обласного підрозділу ДСНС, інцидент стався у смт Аули в Кам’янському районі вдень п’ятниці, 17 листопада. Зазначається, що загиблими виявилися чоловік 1986 року народження та дві жінки 1981 та 1952 років народження.

"Ознак горіння в будинку не було. Попередня причина смерті людей – отруєння чадним газом орієнтовно через несправність твердопаливного котла", — зазначили рятувальники.

У ДСНС нагадали, що чадний газ накопичується лише у приміщеннях, у яких немає доступу кисню. Тобто при закритих вікнах, дверях та димарях. Сам газ не має кольору та запаху, а тому помітити його неможливо. При цьому він здатний викликати кисневе голодування, що призводить до сумних наслідків.

Насамперед при отруєнні цим газом спостерігається головний біль, потім втома, запаморочення, сонливість, важке дихання та прискорене серцебиття. Можливе також виникнення кашлю та блювання.

У тяжкій формі може статися втрата свідомості та зупинка дихання, що без оперативного втручання призводить до смерті.

Як повідомлялося раніше, на Тернопільщині однорічна дитина раптово померла після візиту до стоматолога. Згідно з версією слідства, смерть настала після введення наркозу внаслідок гострої легенево-серцевої недостатності.