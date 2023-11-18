Три человека найдены мертвыми в одном доме: детали трагедии в Днепропетровской области

Мужчина и две женщины задохнулись

В Днепропетровской области трое человек были найдены мертвыми в их доме. По предварительной версии, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

Как информирует пресс-служба областного подразделения ГСЧС, инцидент произошел в пгт Аулы в Каменском районе днем пятницы, 17 ноября. Отмечается, что погибшими оказались мужчина 1986 года рождения и две женщины 1981 и 1952 годов рождения.

"Признаков горения в доме не было. Предварительная причина смерти людей – отравление угарным газом ориентировочно в результате неисправности твердотопливного котла", — отметили спасатели.

В ГСЧС напомнили, что угарный газ накапливается лишь в помещениях, в которых нет доступа кислорода. То есть при закрытых окнах, дверях и дымоходах. Сам газ не имеет цвета и запаха, а потому заметить его невозможно. При этом он способен вызывать кислородное голодание, что приводит к печальным последствиям.

В первую очередь при отравлении этим газом наблюдается головная боль, затем усталость, головокружение, сонливость, тяжелое дыхание и ускоренное сердцебиение. Возможно также возникновение кашля и рвоты.

В тяжелой форме может случиться потеря сознания и остановка дыхания, что без оперативного вмешательства приводит к смерти.

Как сообщалось ранее, в Тернопольской области годовалый ребенок внезапно умер после визита к стоматологу. Согласно версии следствия, смерть наступила после введения наркоза вследствие острой легочно-сердечной недостаточности.