У Києві лікарі врятували підлітка, якого збив потяг (фото)
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Хлопець потрапив до лікарні у тяжкому стані
Лікарі дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" спільними зусиллями врятували підлітка, якого збив потяг. Хлопчик потрапив до лікарні у стані больового шоку і у нього було діагностовано тяжкі травми.
На щастя, стан постраждалого вдалося стабілізувати і після тижня у реанімації його перевели до відділення ортопедії та травматології, де підготували до другого оперативного втручання. Про це повідомили на офіційній сторінці "Охматдиту" у Фейсбук.
Відомо, що на початку листопада на Київщині стався нещасний випадок – хлопчика збив потяг. Очевидці викликали "швидку" та постраждалого у тяжкому стані доставили до відділення екстреної медичної допомоги ПДВ "Охматдит".
У потерпілого медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, закриту травму грудної порожнини, живота, тазу та перелом кісток тазу, а також невропатію стегнового нерва зліва. Після стабілізації стану було проведено первинну хірургічну обробку глибокої рани стегна.
У хлопчика підтвердився уламковий перелом тазу і лікарі вирішили провести невідкладну операцію та наклали апарат зовнішньої фіксації на таз. Після цього підліток провів тиждень у реанімації, а потім його перевели у відділення ортопедії та травматології, де його підготували до другої операції на тазу.
До операції були залучені фахівці з різних областей. Операція проводилася під наркозом і була пов’язана з високим ступенем складності через анатомічні особливості цієї ділянки, а саме — безпосередню близькість області роботи хірургів до органів порожнини малого таза, судин і нервів.Саме тому до втручання, окрім ортопедів, був залучений завідувач відділення ургетної хірургії Роман Жежера.
На щастя, мультидисциплінарною бригадою було успішно виконано цю складну операцію.
Наразі пацієнт проходить лікування та реабілітацію у відділенні ортопедії та травматології. Після другої операції хлопчик вже може сідати у ліжку та починає ходити на милицях.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві лікарі врятували трирічну дитину, яка проковтнула годинник : подробиці. Зазначається, що трирічний хлопчик під час перегляду мультиків будинку грав із годинником і в якийсь момент випадково їх проковтнув. Батьки екстрено доставили дитину до медустанови, де лікарі терміново розпочали операцію.