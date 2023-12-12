У Києві лікарі врятували підлітка, якого збив потяг (фото)

Хлопець потрапив до лікарні у тяжкому стані

Лікарі дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" спільними зусиллями врятували підлітка, якого збив потяг. Хлопчик потрапив до лікарні у стані больового шоку і у нього було діагностовано тяжкі травми.

На щастя, стан постраждалого вдалося стабілізувати і після тижня у реанімації його перевели до відділення ортопедії та травматології, де підготували до другого оперативного втручання. Про це повідомили на офіційній сторінці "Охматдиту" у Фейсбук.

Відомо, що на початку листопада на Київщині стався нещасний випадок – хлопчика збив потяг. Очевидці викликали "швидку" та постраждалого у тяжкому стані доставили до відділення екстреної медичної допомоги ПДВ "Охматдит".

Хлопець уже почав ходити на милицях

У потерпілого медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, закриту травму грудної порожнини, живота, тазу та перелом кісток тазу, а також невропатію стегнового нерва зліва. Після стабілізації стану було проведено первинну хірургічну обробку глибокої рани стегна.

У хлопчика підтвердився уламковий перелом тазу і лікарі вирішили провести невідкладну операцію та наклали апарат зовнішньої фіксації на таз. Після цього підліток провів тиждень у реанімації, а потім його перевели у відділення ортопедії та травматології, де його підготували до другої операції на тазу.

Операція проводилась мультидисциплінарною бригадою

До операції були залучені фахівці з різних областей. Операція проводилася під наркозом і була пов’язана з високим ступенем складності через анатомічні особливості цієї ділянки, а саме — безпосередню близькість області роботи хірургів до органів порожнини малого таза, судин і нервів.Саме тому до втручання, окрім ортопедів, був залучений завідувач відділення ургетної хірургії Роман Жежера.

На щастя, мультидисциплінарною бригадою було успішно виконано цю складну операцію.

Операція проводилася мультидисциплінарною бригадою

Наразі пацієнт проходить лікування та реабілітацію у відділенні ортопедії та травматології. Після другої операції хлопчик вже може сідати у ліжку та починає ходити на милицях.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві лікарі врятували трирічну дитину, яка проковтнула годинник : подробиці. Зазначається, що трирічний хлопчик під час перегляду мультиків будинку грав із годинником і в якийсь момент випадково їх проковтнув. Батьки екстрено доставили дитину до медустанови, де лікарі терміново розпочали операцію.