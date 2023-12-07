На Тернопільщині десятки людей втратили зір через укол, деякі навіть померли: винних "немає"

Лікарі, які проводили процедури, досі працюють

У місті Чортків Тернопільської області внаслідок рутинної медичної процедури 22 пацієнти лікарні втратили зір. За цей час двоє пацієнтів померли, ще сімом видалили очі.

Як пише NGL.media, 16 лютого 2023 року офтальмологи Чортківської центральної міської лікарні провели планові ін’єкції в очі 22 пацієнтам. Вже через кілька годин всі пацієнти відчули гострий біль та печіння в очах і почали різко втрачати зір.

Всіх їх відправили в Тернопільську обласну клінічну лікарню. Там їм діагностували гострий ендофтальміт (гнійне запалення внутрішніх оболонок ока). Це одне з найнебезпечніших офтальмологічних захворювань, яке провокує занесена в око інфекція.

Видання зазначає, що тоді у Тернополі провели термінові операції всім пацієнтам. На жаль, жодна з них не була успішною і стан пацієнтів не покращився.

За даними журналістів, чортківські медики використали для ін’єкцій підроблений препарат "Алтузан" невідомого походження. Коли поліція почала розслідування цієї справи, то вилучила препарат на експертизу, щоб дізнатись, чи він був інфікованим.

З моменту інфікування пройшло уже майже 10 місяців. Двоє пацієнтів померли через проблеми зі здоров’ям, які виникли після ін’єкції сумнівним препаратом – 65-річний чоловік і 67-річна жінка. Ще сімом пацієнтам, зі слів їхніх родичів, довелось видалити очі, адже інфекція продовжувала поширюватись, а це спричиняло нестерпний біль та ризик подальшого зараження.

Усі пацієнти та їхні родичі, з якими спілкувалися журналісти, нічого не знають про перебіг слідства у кримінальній справі, яку поліція відкрила ще у лютому, через чотири дні після інфікування. Сподіваючись все ж добитися справедливості, кілька постраждалих пацієнтів звернулись до адвокатів і їх офіційно визнали потерпілими у цій справі.

В кінці листопада заступник начальника відділу слідчого управління тернопільської поліції Андрій Івасишин підтвердив, що в управлінні очікують результати експертизи від Харківського судово-експертного інституту. Усі необхідні для експертизи матеріали надіслали до Харкова ще 25 травня, тобто через три місяці після початку розслідування.

"Пацієнти проходили лікування в різних медичних закладах. Після того, як їхній стан більш-менш стабілізувався, були вилучені медичні документи і скеровані для проведення судово-медичної експертизи. Експерти досліджують вплив препарату, яким було зроблено ін’єкцію, на здоров’я цих пацієнтів", – пояснив Івасишин.

Проте слідчий не може навіть приблизно сказати, скільки ще триватиме експертиза. За його словами, експертам доводиться вивчати "дуже значний об’єм документів", а пізніше вони звернулись з клопотанням ще й про додаткові документи.

Видання зазначає, що термін притягнення до відповідальності у цій справі – три роки. Майже рік вже пройшов.

Крім того, департамент охорони здоров’я Тернопільської ОВА провів власну перевірку цього випадку. Проте, згідно з відповіддю на запит журналістів, "результати клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги" передали на адресу слідчого управління тернопільської поліції. Таким чином ця інформація стала частиною кримінального провадження і не може бути розголошена без дозволу слідчих.

За словами постраждалих пацієнтів та їхніх родичів, усі троє лікарів, які робили ін’єкції сумнівним препаратом, що завершилося масовою сліпотою, продовжують працювати у Чортківській центральній міській лікарні. На запит до департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА про подальшу долю цих медиків видання отримало відповідь, що "департамент не є розпорядником даної інформації". Адміністрація лікарні також посилається на таємницю слідства.

Зазначається, що, оскільки слідчі не вручили жодної підозри у цій справі, постраждалі пацієнти досі не можуть подавати цивільні позови на отримання компенсацій за отриману матеріальну і моральну шкоду. Отож доводиться чекати, поки просунеться слідство, оформлювати інвалідність та вирішувати свої проблеми зі здоров’ям власними силами та грішми.

Нагадаємо, студенти Полтавського юридичного інституту НПУ імені Ярослава Мудрого отруїлися після відвідування закладу громадського харчування. Вони перебувають у лікарні, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.