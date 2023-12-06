Масове отруєння у Полтаві: всі постраждалі студенти у лікарні, що відомо про їхній стан

Студенти, що отруїлися, їли в одному закладі.

Студенти Полтавського юридичного інституту НПУ імені Ярослава Мудрого, які отруїлися після відвідування закладу громадського харчування, перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Більше ніхто зі скаргами до медиків не звертався. Про це пише начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"За словами постраждалих, усі вони їли в закладі громадського харчування "Студентське кафе", яке розташоване на території Полтавської політехніки. Про це вони повідомили співробітникам поліції. Держпродспоживслужба і Центр контролю та профілактики хвороб продовжують епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції. Їхні фахівці разом зі слідчими поліції відібрали зразки харчових продуктів, питної води та змиви з контактних поверхонь у зазначеному закладі харчування", ― написав Пронін.

Начальник Полтавської ОВА також зазначив, що результати експертизи будуть готові вже за кілька днів. За фактом події поліцією було відкрито кримінальне провадження.

Зазначимо, що керівництво Полтавського юридичного інституту НПУ імені Ярослава Мудрого спростовує інформацію про масове отруєння студентів.

У вузі спростовують повідомлення про отруєння

"Телеграф" раніше писав про масове отруєння курсантів з Одеси. Тоді госпіталізували понад 60 ліцеїстів.