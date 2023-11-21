В Україну потрапили отруйні мандарини: що про них відомо

Небезпечні фрукти завезли ще до однієї країни

До України в черговий раз потрапили небезпечні продукти. Цього разу до нашої країни з Єгипту завезли апельсини з високим вмістом пестициду.

Про це повідомляє Європейська система швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (Rapid Alert System for Food and Feed). Зазначається, що у цих мандаринах у 33 рази перевищено вміст пестициду диметоат.

Зазначається, що ці фрукти також були завезені в Грецію. У понеділок, 20 листопада, спеціалісти саме цієї країни зафіксували високий вміст пестициду у мандаринах.

Слід зазначити, що Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів поки не відреагувала на цю інформацію. Також наразі не відомо, чи встигли небезпечні фрукти потрапити на полиці українських магазинів.

Як відомо, інсектицид диметоат використовується у сільському господарстві для боротьби зі шкідниками. Цей препарат може викликати нудоту, слабкість, сонливість, проблеми із диханням, біль у животі та діарею. При важких отруєннях може спостерігатись втрата свідомості, судоми та параліч.

Нагадаємо, в одному з одеських ліцеїв відбулося масове отруєння курсантів, десятки з яких потрапили до лікарні. За однією з версій, в їдальні напередодні цькували тарганів і отрута якимось чином потрапила в їжу, за іншою — отруєна ковбаса була привезена з військової академії.