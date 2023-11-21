В Украину попали отравленные мандарины: что о них известно

Опасные фрукты доставили еще в одну страну

В Украину в очередной раз попали опасные продукты. На этот раз в нашу страну из Египта привезли апельсины с высоким содержанием пестицида.

Об этом сообщает Европейская система быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed). Отмечается, что в этих мандаринах в 33 раза превышено содержание пестицида диметоат.

Эти фрукты также были завезены в Грецию. В понедельник, 20 ноября, специалисты этой страны зафиксировали высокое содержание пестицида в мандаринах.

Следует отметить, что Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей пока не отреагировала на эту информацию. Также пока неизвестно, успели ли опасные фрукты попасть на полки украинских магазинов.

Как известно, инсектицид диметоат используется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. Этот препарат может вызвать тошноту, слабость, сонливость, проблемы с дыханием, боль в животе и диарею. При тяжелых отравлениях может наблюдаться потеря сознания, судороги и паралич.

Напомним, в одном из одесских лицеев произошло массовое отравление курсантов, десятки из которых попали в больницу. По одной из версий, в столовой накануне травили тараканов и яд каким-то образом попал в пищу, по другой — отравленная колбаса была привезена из военной академии.