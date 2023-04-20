Употребление грозит отеком мозга: в украинских магазинах могут оказаться опасные орехи (фото)

Ядовитые орехи экспортировались из Украины в Германию

На полках украинских магазинов снова могли оказаться опасные продукты. Если их употребить могут наступить тяжелые последствия.

Об этом сообщили в пресс-службе в Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области.

В ведомстве информируют, что получили сообщение о том, что в грецких орехах, которые экспортировались из Украины в Германию был обнаружен повышенный уровень афлатоксинов В1. Операторов рынка просят в случае обнаружения данного товара в обращении немедленно поставить в известность специалистов Госпотребслужбы.

"К нам поступило информационное сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам #RASFF от 14/04/2023 г. №2023.2515 относительно выявления афлатоксинов (B1 = 3,9; Tot. = 5,1 / B1 = 59,8; Tot .= 85,1 мкг/кг — ppb) в ядрах грецких орехов", — говорится в сообщении.

Чем опасно вещество Афлатоксин-В1

Оно ядовито как для людей, так и для животных. Выделяется некоторыми видами микроскопических плесневых грибов. Афлатоксин-В1 вызывает злокачественные опухоли и цирроз печени, а также снижает иммунитет.

При сильном отравлении веществом возможны отек мозга и острая печеночная недостаточность.

Напомним, ранее мы писали, что в украинских магазинах нашли мороженое с опасной добавкой.

Также мы сообщали, что в Украине обнаружили почти 20 тонн зараженных мандаринов.