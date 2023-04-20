Вживання загрожує набряком мозку: в українських магазинах можуть опинитися небезпечні горіхи (фото)
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Отруйні горіхи експортувалися з України до Німеччини
На полицях українських магазинів знову могли виявитися небезпечні продукти. Якщо їх вжити в їжу можуть наступити тяжкі наслідки.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держспоживслужби в Одеській області.
У відомстві інформують, що отримали повідомлення про те, що у волоських горіхах, які експортувалися з України до Німеччини, було виявлено підвищений рівень афлатоксинів В1. Операторів ринку просять у разі виявлення даного товару в обігу негайно повідомити фахівців Держспоживслужби.
"До нас надійшло інформаційне повідомлення системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів RASFF від 14/04/2023 р. №2023.2515 щодо виявлення афлатоксинів (B1 = 3,9; Tot. = 5,1/B1 = 59,8; Tot. = 85,1 мкг/кг — ppb) в ядрах волоських горіхів", — йдеться в повідомленні.
Чим небезпечна речовина Афлатоксин-В1
Вона отруйна як для людей, так і для тварин. Виділяється деякими видами мікроскопічних цвілевих грибів. Афлатоксин-В1 викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет.
При сильному отруєнні речовиною можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в українських магазинах знайшли морозиво із небезпечною добавкою.
Також ми повідомляли, що в Україні виявили майже 20 тонн заражених мандаринів.