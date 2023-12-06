Массовое отравление в Полтаве: все пострадавшие студенты в больнице, что известно об их состоянии

Отравившиеся студенты ели в одном заведении

Студенты Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого, которые отравились после посещения общепита, находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Больше никто с жалобами к медикам не обращался. Об этом пишет начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"По словам пострадавших, все они ели в общепите "Студенческое кафе", которое расположено на территории Полтавской политехники. Об этом они сообщили сотрудникам полиции. Госпродпотребслужба и Центр контроля и профилактики болезней продолжают эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции. Их специалисты вместе со следователями полиции отобрали образцы пищевых продуктов, питьевой воды и смыва с контактных поверхностей в указанном заведении питания", ― написал Пронин.

Начальник Полтавской ОВА также отметил, что результаты экспертизы будут готовы уже через несколько дней. По факту происшествия полицией было открыто уголовное производство.

Отметим, что руководство Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого опровергает информацию о массовом отравлении студентов.

В вузе опровергают сообщения об отравлении

"Телеграф" ранее писал о массовом отравлении курсантов из Одессы. Тогда госпитализировали более 60 лицеистов.