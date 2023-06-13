Массовое отравление во Львове: после посещения двух кафе 15 человек попали в больницу

Среди пострадавших есть несколько детей, сейчас они в больнице

Во львовских кафе по неизвестным причинам отравились полтора десятка человек. Практические все пострадавшие сейчас находятся в больнице, среди них есть дети.

Об этом сообщили в полиции Львовской области. Правоохранители уже завели по этому факту уголовное дело.

Так, 12 июня в одну из львовских больниц с диагнозом "острая кишечная инфекция" доставили пять человек, среди которых один ребенок. Врачи немедленно известили об этом полицию. Все пациенты в разно время питались в одном и том же кафе на проспекте Червоной Калины.

Позже в тот же день правоохранителей оповестили, что еще шесть человек, среди которых один ребенок, госпитализировали с диагнозом "бактериальная кишечная инфекция". Все пострадавшие находились на банкете в одном из местных ресторанов, после чего почувствовали себя плохо.

На данный момент в больницах Львова находятся 11 пациентов с отравлением. Состояние их стабильное. Правоохранители уже завели по этим фактам уголовные производства по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Виновным грозит наказание от штрафа в районе 1-3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок до 3-х лет.

По словам заведующей отделом мониторинга и реагирования на опасности Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины Ирины Кулиш, пациенты питались в кафе CACAO на пр. Красной Калины и в кафе Анхор на ул. . Земельной, 23. Общее количество пострадавших составляет 15 человек.

"В инфекционную больницу госпитализированы 15 человек: семь человек, из них один ребенок, питались в кафе CACAO, что на проспекте Красной Калины, с предварительным диагнозом – острая кишечная инфекция. Пять человек заболели 9 июня, двое – 10 июня. В больницу начали поступать 9 июня. Еще один больной госпитализирован сегодня. Еще восемь человек (один ребенок) госпитализировали в больницу 11 июня, они питались в кафе Анхор на ул. Земельной, 23", – передает ZAXID.NET.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, ждать ли украинцам эпидемии холеры после подрыва ГЭС. Сейчас вода загрязнена отходами, которые попали в нее в результате затопления городов и сел.