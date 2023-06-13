Масове отруєння у Львові: після відвідин двох кафе 15 людей потрапили до лікарні

Серед постраждалих є кілька дітей, нині вони у лікарні

У львівських кафе з невідомих причин отруїлися півтора десятки людей. Практичні усі постраждалі наразі перебувають у лікарні, серед них є діти.

Про це повідомили у поліції Львівської області. Правоохоронці вже порушили за цим фактом кримінальну справу.

Так, 12 червня до однієї з львівських лікарень із діагнозом "гостра кишкова інфекція" доставили п’ять осіб, серед яких одна дитина. Лікарі негайно повідомили про це поліцію. Всі пацієнти в різний час харчувалися в тому самому кафе на проспекті Червоної Калини.

Пізніше того ж дня правоохоронців повідомили, що ще шість осіб, серед яких одна дитина, госпіталізували з діагнозом "бактеріальна кишкова інфекція". Усі постраждалі перебували на банкеті в одному з місцевих ресторанів, після чого відчули себе погано.

На даний момент у лікарнях Львова перебувають 11 пацієнтів із отруєнням. Стан їх стабільний. Правоохоронці вже завели за цими фактами кримінальні провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Винним загрожує покарання від штрафу в районі 1-3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до 3-х років.

За словами завідувача відділу моніторингу та реагування на небезпеку Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ірини Куліш, пацієнти харчувалися у кафе CACAO на пр. Червоної Калини та у кафе Анхор на вул.. Земельної, 23. Загальна кількість постраждалих становить 15 осіб.

"До інфекційної лікарні госпіталізовано 15 осіб: семеро людей, з них одна дитина, харчувалися в кафе CACAO, що на проспекті Червоної Калини, з попереднім діагнозом – гостра кишкова інфекція. П’ятеро людей захворіли 9 червня, двоє – 10 червня. До лікарні почали надходити 9 червня. Ще одного хворого госпіталізовано сьогодні. Ще вісім осіб (одна дитина) були госпіталізовані до лікарні 11 червня, вони харчувалися в кафе Анхор на вул. Земельній, 23", — передає ZAXID.NET.

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