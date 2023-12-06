В Полтаве массовое отравление студентов, десятки в больнице: что известно

Вероятно, источник отравления в столовой

В Полтаве произошло массовое отравление студентов Института НЮУ имени Ярослава Мудрого. В больницы попали как минимум 27 человек.

"По предварительной информации, ночью с отравлением госпитализировали 27 человек. Это студенты Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого", — сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Вероятно, все студенты питались в столовой института.

"Причины инцидента сейчас устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую", — добавил Пронин, пообещав позднее предоставить больше деталей происшествия.

Стоит отметить, что массовые отравления студентов — не редкость для Украины. Так, 17 ноября десятки курсантов Военно-морского лицея Одессы обратились в больницу с симптомами пищевого отравления. Как минимум 64 курсанта от 15 до 22 лет с острой пищевой токсикоинфекцией проходили лечение в медицинских учреждениях.

Как сообщал "Телеграф", в конце ноября в Украину завезли опасные мандарины. В них в 33 раза превышено содержание пестицида диметоат. Это вещество может вызвать тошноту, слабость, сонливость, проблемы с дыханием, боль в животе и диарею. При тяжелых отравлениях может наблюдаться потеря сознания, судороги и паралич.