У Полтаві масове отруєння студентів, десятки у лікарні: що відомо

Ймовірно, джерело отруєння у їдальні

У Полтаві відбулося масове отруєння студентів Інституту НПУ імені Ярослава Мудрого. До лікарень потрапили щонайменше 27 людей.

"За попередньою інформацією, вночі з отруєнням госпіталізували 27 осіб. Це студенти Полтавського юридичного інституту НПУ імені Ярослава Мудрого", — повідомив голова Полтавської ОВ Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що зареєстрований спалах гострої кишкової інфекції. Ймовірно, всі студенти харчувалися в їдальні інституту.

"Причини інциденту зараз встановлюють. Створено профільну комісію, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб та поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню", — додав Пронін, пообіцявши пізніше надати більше деталей інциденту.

Варто зазначити, що масові отруєння студентів не є рідкістю для України. Так, 17 листопада десятки курсантів Військово-морського ліцею Одеси звернулися до лікарні із симптомами харчового отруєння. Як мінімум 64 курсанти від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходили лікування у медичних закладах.

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці листопада в Україну завезли небезпечні мандарини. Вони у 33 разу перевищено вміст пестициду диметоат. Ця речовина може спричинити нудоту, слабкість, сонливість, проблеми з диханням, біль у животі та діарею. При тяжких отруєннях може спостерігатися втрата свідомості, судоми та параліч.