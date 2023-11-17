Знову на ті ж самі граблі? В Одесі масове отруєння курсантів, десятки у лікарні

Правоохоронцям про це повідомили лікарі

У Військово-морському ліцеї Одеси, де у вересні вже був випадок масового отруєння курсантів, повторюють історію. Стало відомо, що десятки курсантів звернулись до лікарні з симптомами харчового отруєння.

Відомо, що з них 64 учні ліцею госпіталізовані. Про це у коментарі "Телеграфу" уточнила начальниця відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська.

Наразі 64 курсанти віком від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходять лікування у медичних закладах. Про події, які стались цього тижня у двох одеських навчальних закладах, правоохоронцям повідомили лікарі.

Зазначається, що за обома фактами відомості про події слідчі територіальних підрозділів поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

У рамках розпочатих кримінальних проваджень призначено низку експертних досліджень. Триває слідство та встановлюються всі обставини подій.

Нагадаємо, що наприкінці вересня "Телеграф" писав про масове отруєння у Львівській області, де семеро працівників кафе "Львівська майстерня шоколаду" потрапили до лікарні з клінічними ознаками сильної токсикоінфекції.