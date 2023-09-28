У найпопулярнішому закладі Львова отруїлися семеро людей: подробиці та причина НП

У всіх постраждалих одні й ті самі симптоми

У Львівській області семеро працівників кафе "Львівська майстерня шоколаду" потрапили до лікарні із сильним отруєнням. Відомо, що їх годували обідами однієї з кейтерингових фірм.

Про це розповів ZAXID.NET директор Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко. За інформацією медиків, пацієнти зараз перебувають у стані середньої тяжкості.

Семеро співробітників, які проходили стажування у закладі на вулиці вул. Сербській у центрі Львова, були госпіталізовані з гострою кишковою інфекцією. Серед симптомів у них була нудота, блювання, пронос та підвищення температури. Керівництво "Львівської майстерні шоколаду" стверджує, що причиною отруєння стали обіди однієї з кейтерингових фірм, але її назву не розголошують.

"Наразі загрози для життя (пацієнтів — ред.) немає. Проводиться комплекс діагностичних та лікувальних заходів у повному обсязі, згідно з протоколом", - розповів Сергій Федоренко.

Директор лікарні наголосив, що харчове отруєння могли спровокувати неякісні продукти. Ще одна причина – приготування страви з порушенням технологій. Наразі фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб розуміються на тому, що могло стати причиною отруєння. Також у кейтеринговій компанії теж з’ясовують, що могло стати причиною отруєння семи осіб. Піар-директор холдингу "!Фест", якому належить "Львівська майстерня шоколаду", Тарас Маселко підтвердив факт отруєння стажистів та сказав, що назву кейтерингової компанії розголошувати зараз не мають наміру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львові виник скандал через кафе 18+. Жителів міста обурило, що у закладі продають тістечка у формі чоловічих та жіночих статевих органів.