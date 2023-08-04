Кафе з тістечками 18+ викликало величезний скандал у Львові: всі деталі та фото випічки

Думки українців традиційно розділилися на два табори

У мережі розгорівся новий скандал цього разу довкола десертів в одному із закладів Львова. Справа в тому, що в кафе, яке працює трохи більше місяця, продають тістечка у формі чоловічих та жіночих геніталій.

На порталі "Інформатор" пишуть, що багато жителів Львова обурені таким закладом і вимагає його навіть закрити. Аналогічну вимогу опубліковано і у місцевому Telegram-каналі "Типовий Львів".

Кафе під назвою "Прутень" розташоване вул. Вірменська, 35 поблизу артцентру "Дзиґа". У ньому продають два види тістечок: прутень (у вигляді чоловічого статевого органу" та "розкішницю" (у вигляді жіночого статевого органу). Гості закладу в Instagram заклади пишуть, що тістечка виглядають незвично і зухвало, але дуже смачні. Начинки всередині немає, але зверху вони политі різними топінгами та яскраво прикрашені.

Проте є й ті, хто проти того, щоб заклад із подібними десертами працював у Львові.

"Прошу перевірити законність, а за необхідності закрити торговий заклад, розміщений по вул. Вірменська, 35 з розпусною назвою "ПРУТЕНЬ" (Прутень (значення — зовнішній чоловічий статевий орган), який торгує випічкою у формі органів людини. У мене двоє дітей і мені гидко думати, а ще гірше уявити, що моя дитина, чи будь-яка культурна людина пробуватиме тістечко в таких формах і ще з такими назвами... Мене з братами та сестрами виховували у високих моральних цінностях, честі та гідності людини, і жодні сучасні тенденції не можуть порушити ці цінності", — публікує місцевий Telegram-канал лист від мешканки Львова.

Також деякі користувачі соцмережі сприйняли назву тістечок як надмірну сексуалізацію жінок. А інші обурилися тим, що тістечка з чоловічим органом коштують дорожче, ніж із жіночим — це теж виглядає обурливо та може сформувати у дітей комплекс неповноцінності.

Крім зовнішнього вигляду десертів деяких користувачів соцмережі збентежили їх відверті назви, що викликають, на кшталт "Фруктовий оргазм" або "Мохнатка під шофе". Їх також просять замінити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в кафе Ківа спалахнув скандал через пісень григорія лепса. Одні вимагали вимкнути музику, інші навпаки просили "не заважати їм відпочивати".