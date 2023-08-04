Кафе с пирожными 18+ подняло огромный скандал во Львове: все детали и фото выпечки

Мнения украинцев традиционно разделились на два лагеря

В сети разгорелся новый скандал на этот раз вокруг десертов в одном из заведений Львова. Дело в том, что в кафе, которое работает чуть больше месяца, продают пирожные в форме мужских и женских гениталий.

На портале "Информатор" пишут, что многие жители Львова возмущены таким заведением и требует его даже закрыть. Аналогичное требование опубликовано и в местном Telegram-канале "Типичный Львов".

Кафе под названием "Прутень" расположено ул. Армянская, 35 вблизи артцентра "Дзиґа". В нем продают два вида пирожных: прутень (в виде мужского полового органа" и "роскошницу" (в виде женского полового органа). Гости заведения в Instagram заведения пишут, что пирожные выглядят необычно и вызывающе, но очень вкусные. Начинки внутри нет, но сверху они политы разными топингами и ярко украшены.

Однако есть и те, кто против того, чтобы заведение с подобного рода десертами работало во Львове.

"Прошу проверить законность, а при необходимости закрыть торговое заведение размещено по ул. Армянская, 35 с развратным названием "ПРУТЕНЬ" (Прутень (значение) — внешний мужской половой орган), торгующий выпечкой в форме органов человека. У меня двое детей и мне противно думать, а еще хуже представить, что мой ребенок, или любой культурный человек будет пробовать пирожное в таких формах и еще с такими названиями. Меня с братьями и сестрами воспитывали в высоких нравственных ценностях, чести и достоинстве человека. И никакие современные тенденции не могут нарушить эти ценности", — публикует местный Telegram-канал письмо от жительницы Львова.

Также некоторые пользователи соцсети восприняли название пирожных как чрезмерную сексуализацию женщин. А другие возмутились тем, что пирожные с мужским органом стоят дороже, чем с женским — это тоже выглядит возмутительно и может сформировать у детей комплекс неполноценности.

Помимо внешнего вида десертов некоторых пользователей соцсети смутили их откровенные вызывающие названия по типу "Фруктовый оргазм" или "Мохнатка под шофе". Их также просят заменить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в кафе Кива разгорелся скандал из-за песен григория лепса. Одни требовали выключить музыку, а другие наоборот просили "не мешать им отдыхать".