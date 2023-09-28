В популярнейшем заведении Львова отравились семь человек: подробности и причина ЧП

У всех пострадавших одни и те же симптомы

Во Львовской области семеро работников кафе "Львовская мастерская шоколада" попали в больницу с сильным отравлением. Известно, что их кормили обедами одной из местных кейтеринговых фирм.

Об этом ZAXID.NET рассказал директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко. По информации медиков, пациенты сейчас находятся в состоянии средней тяжести.

Семеро сотрудников, которые проходили стажировку в заведении по улице ул. Сербской в центре Львова, были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Среди симптомов у них была тошнота, рвота, понос и повышение температуры. Руководство "Львовской мастерской шоколада" утверждает, что причиной отравления стали обеды одной из кейтеринговых фирм, но ее название не разглашают.

"В настоящее время угрозы для жизни (пациентов — ред.) нет. Проводится комплекс диагностических и лечебных мероприятий в полном объеме, согласно протоколу", – рассказал Сергей Федоренко.

Директор больницы отметил, что пищевое отравление могли спровоцировать некачественные продукты. Еще одна причина — приготовление блюда с нарушением технологий. Сейчас специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней разбираются в том, что могло стать причиной отравления. Также в самой кейтеринговой компании тоже выясняют, что могло стать причиной отравления семи человек. Пиар-директор холдинга "!Фест", которому принадлежит "Львовская мастерская шоколада", Тарас Маселко подтвердил факт отравления стажеров и сказал, что название кейтеринговой компании разглашать сейчас не намерены.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Львове возник скандал из-за кафе 18+. Жителей города возмутило, что в заведении продают пирожные в форме мужских и женских половых органов.