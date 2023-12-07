В Тернопольской области десятки людей потеряли зрение из-за укола, некоторые даже умерли: виновных "нет"

Врачи, проводившие процедуры, до сих пор работают

В городе Чортков Тернопольской области в результате рутинной медицинской процедуры 22 пациента больницы потеряли зрение. За это время двое пациентов скончались, еще семерым удалили глаза.

Как пишет NGL.media, 16 февраля 2023 года офтальмологи Чортковской центральной городской больницы провели плановые инъекции в глаза 22 пациентам. Уже через несколько часов все пациенты ощутили острую боль и жжение в глазах и начали резко терять зрение.

Все они были отправлены в Тернопольскую областную клиническую больницу. Там диагностировали острый эндофтальмит (гнойное воспаление внутренних оболочек глаза). Это одно из самых опасных офтальмологических заболеваний, которое провоцирует занесенная в глаза инфекция.

Издание отмечает, что тогда в Тернополе были проведены срочные операции всем пациентам. К сожалению, ни одна из них не была успешной и состояние пациентов не улучшилось.

По данным журналистов, медики использовали для инъекций поддельный препарат "Алтузан" неизвестного происхождения. Когда полиция начала расследование этого дела, изъяла препарат на экспертизу, чтобы узнать, был ли он инфицирован.

С момента инфицирования прошло почти 10 месяцев. Двое пациентов умерли из-за проблем со здоровьем, возникших после инъекции сомнительным препаратом – 65-летний мужчина и 67-летняя женщина. Еще семерым пациентам, по словам их родственников, пришлось удалить глаза, ведь инфекция продолжала распространяться, а это вызывало невыносимую боль и риск дальнейшего заражения.

Все пациенты и их родственники, с которыми общались журналисты, ничего не знают о ходе следствия по уголовному делу, которое полиция открыла еще в феврале через четыре дня после инфицирования. Надеясь все же добиться справедливости, несколько пострадавших пациентов обратились к адвокатам и их официально признали потерпевшими по этому делу.

В конце ноября заместитель начальника отдела следственного управления тернопольской полиции Андрей Ивасишин подтвердил, что в управлении ожидают результаты экспертизы Харьковского судебно-экспертного института. Все необходимые для экспертизы материалы были направлены в Харьков еще 25 мая, то есть через три месяца после начала расследования.

"Пациенты проходили лечение в различных медицинских учреждениях. После того, как их состояние более или менее стабилизировалось, были изъяты медицинские документы и направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Эксперты исследуют влияние препарата, которым была сделана инъекция, на здоровье этих пациентов", – объяснил Ивасишин.

Однако следователь не смог даже примерно сказать, сколько еще продлится экспертиза. По его словам, экспертам приходится изучать "очень значительный объем документов", а позже они обратились с ходатайством еще и о дополнительных документах.

Издание отмечает, что срок привлечения к ответственности по этому делу – три года. Почти год уже прошел.

Кроме того, департамент здравоохранения Тернопольской ОВА провел собственную проверку этого случая. Однако, согласно ответу на запрос журналистов, "результаты клинико-экспертной оценки качества предоставления медицинской помощи" передали в адрес следственного управления тернопольской полиции. Таким образом, эта информация стала частью уголовного производства и не может быть разглашена без разрешения следователей.

По словам пострадавших пациентов и их родственников, все трое врачей, которые делали инъекции сомнительным препаратом, продолжают работать в Чортковской центральной городской больнице. По запросу в департамент здравоохранения Тернопольской ОВА о дальнейшей судьбе этих медиков издание получило ответ, что "департамент не является распорядителем данной информации". Администрация больницы также ссылается на тайну следствия.

Отмечается, что поскольку следователи не вручили никакого подозрения в этом деле, пострадавшие пациенты до сих пор не могут подавать гражданские иски на получение компенсаций за полученный материальный и моральный ущерб. Поэтому приходится ждать, пока продвинется следствие, оформлять инвалидность и решать свои проблемы со здоровьем собственными силами и деньгами.

Напомним, студенты Полтавского юридического института НПУ имени Ярослава Мудрого отравились после посещения общепита. Они находятся в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.