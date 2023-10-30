Врачи в Киеве провели сложную операцию мальчику, который пострадал на рыбалке

Пациент уже находится дома

Специалисты Киевской областной детской больницы впервые выполнили пересадку кожи ребенку с глубокими ожогами руки. После оперативного вмешательства функция кисти была полностью сохранена.

После длительного и кропотливого лечения, стало возможно провести аутодермопластику с полным закрытием всех дефектов. Об этом сообщается на официальном сайте Киевской областной детской больницы в Фейсбук.

Известно, что мальчик получил глубокие ожоги кисти в тот момент, когда он рыбачил на ставке — парень зацепился удилищем за линию высоковольтной электросети, которая находилась прямиком над водой. В результате произошедшего ребенок получил ожоги нижних и верхних конечностей ІІІ степени тяжести.

После длительного лечения у врачей появилась возможность сделать мальчику операцию по пересадке кожи. К счастью, операция прошла успешно и уже через неделю после хирургического вмешательства ребенок был дома.

Пересаженная кожа прижилась и отторжения тканей не наблюдается. Данная операция впервые была проведена в стенах Киевской областной детской больницы.

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