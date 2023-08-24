"Травмированных — валом, врачей не хватает": омбудсмен по реабилитации ветеранов назвал неотложные проблемы системы

Из Украины выехали многие специалисты, которых сейчас не хватает в больницах

Тысячи раненых украинских бойцов нуждаются в помощи, чтобы вернуться к нормальной жизни. Однако после полутора лет полномасштабной войны до сих пор не хватает реабилитационных центров.

Имеется ли у Украины все необходимые ресурсы, чтобы обеспечить реабилитацию каждому герою? Об этом "Телеграф" спросил омбудсмена по реабилитации ветеранов Вадима Свириденка.

Омбудсмен по реабилитации ветеранов отмечает, что в стране не хватает специализированных медицинских учреждений, из-за чего на многих бойцов просто нет койко-мест, а также специалистов и медицинского персонала.

"Было бы хорошо, если бы у нас центров реаблитации было больше. Если бы больше было специалистов, врачей-реабилитологов. У нас все клиники, все больницы забиты ранеными, травмированных — валом, врачей не хватает. Выехали из Украины миллионы людей, и среди них, конечно, и специалисты.

К протезистам — очередь. Их много, но все равно не хватает. А протезистов по рукам гораздо меньше, большинство специалистов работают с протезированием ног. Если брать протезирование, когда есть полная потеря конечностей, то есть вычленение, таких людей мы пытаемся отправить за границу, ведь соответствующих специалистов у нас несколько человек на всю Украину. Есть частные и государственные мастерские, на которые выделяет средства правительство. И травмированный боец сам может выбрать, где ему сделать протез, предельная цена для всех одинакова. Частные мастерские развиваются быстрее и оказывают более качественную помощь в реабилитации, потому что они более гибки и не зависят от условий, обязательных для государственных структур", — подчеркивает омбудсмен.

Кроме этого, большой проблемой остается полное отсутствие реабилитационных центров в некоторых регионах Украины, например, в Закарпатье и Буковине.

"В свое время количество ветеранов в этих регионах было небольшим и их направляли в другие области, ведь по закону военный может сам выбрать любое медицинское учреждение, где хочет получить помощь. Там есть ветеранские госпитали, которые могли взять нетрудную или среднюю травму и пролечить ее, а при тяжелых травмах люди ехали в другие области. Но если бы в течение 10 лет войны ничего не делалось, у нас был бы полный коллапс. Учитывая, что на сегодняшний день большое количество людей массово пострадало, здесь бы система даже крупнейших государств не выдержала", — комментирует Вадим.

Что в реабилитационной системе Украины не нравится украинским военным, читайте в полном материале "Телеграф": "Важны ответы на реабилитацию раненых военных — интервью с уполномоченным президента"