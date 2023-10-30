Лікарі у Києві провели складну операцію хлопчику, який постраждав під час риболовлі

Пацієнт вже знаходиться вдома

Фахівці Київської обласної дитячої лікарні вперше виконали пересадку шкіри дитині із глибокими опіками руки. Після оперативного втручання функцію кисті було повністю збережено.

Після тривалого та кропіткого лікування стало можливо провести аутодермопластику з повним закриттям всіх дефектів. Про це повідомляється на офіційному сайті Київської обласної дитячої лікарні у Фейсбук.

Відомо, що хлопчик отримав глибокі опіки кисті в той момент, коли він рибалив на ставку — хлопець зачепився вудилищем за лінію високовольтної електромережі, яка була проходила прямо над водою. В результаті події дитина отримала опіки нижніх і верхніх кінцівок ІІІ ступеня тяжкості.

Після тривалого лікування у хірургів з’явилася можливість зробити хлопчику операцію з пересадки шкіри. На щастя, операція пройшла успішно і вже за тиждень після хірургічного втручання дитина була вдома.

Пересаджена шкіра прижилася і відторгнення тканин не спостерігається. Така складна операція вперше була проведена у стінах Київської обласної дитячої лікарні.

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Тисячі поранених українських бійців потребують допомоги, щоб повернутися до нормального життя. Однак після півтора року повномасштабної війни досі не вистачає реабілітаційних центрів.