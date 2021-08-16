У американців не вийшло, бо "Талібан" - це і є Афганістан

З Україною та історія не повториться

США припинили багаторічну операцію в Афганістані, поступившись владою "Талібану", але підтримувати Україну в боротьбі з агресією Росії вони не перестануть.

Таку думку висловив відомий український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Хто там наслухався роспропаганди і волає, що американці так само відвернуться від України? Прокиньтесь, нарешті. Від наступу російського «Талібану» вас врятували і рятують не десяток символічних американських «джавелінів» або безліч висловлювань стурбованості від Держдепу, а хлопці в джинсах та шльопках, які пішли на фронт в 2014-му — і зупинили орду.

Двадцять років тому, коли американські літаки сідали в Баграмі і було зроблене це фото, я сказав колегам та дружині, що в американців нічого тут не вийде. Навіть якщо вони залишаться надовго. Бо «Талібан» це й є Афганістан.

А тепер скажу, що у росіян в Україні немає шансів, бо Україна — це Європа. Генетично. Ментально. І ми будемо в Європі. Ось побачите", — пише Цаплієнко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що взагалі таке той "Талібан", і як він захопив владу у Афганістані.