В аеропорту Кабула смертник підірвав себе у натовпі: є жертви — з’явилися перші відео з місця вибуху

Десятки людей отримали поранення

Поблизу міжнародного аеропорту Кабула через кілька годин після попередження про теракт стався вибух. За попередніми даними, там підірвався терорист-смертник.

Про це у четвер, 26 серпня, повідомляє Sky News Arabia.

Відомо, що в результаті вибуху постраждали люди. Точна їхня кількість на даний момент невідома. Телеканал Al Jazeera повідомив про 15 постраждалих, а інформагентство Pajhwok заявило, що двоє людей внаслідок вибуху загинули. За інформацією WSJ, як мінімум троє американських солдатів отримали поранення.

Інформацію про вибух також підтвердили у Пентагоні.

"Ми можемо підтвердити факт вибуху біля аеропорту Кабула. На даний момент інформація про постраждалих неясна. Ми надамо додаткові відомості, коли зможемо", — повідомив в Twitter представник Пентагону Джон Кірбі.

У мережі з’явилися перші кадри з місця вибуху — на них закривавлені люди намагаються втекти з місця події.

Не рекомендуємо відео до перегляду слабкими нервами і особам молодше 18 років

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на даний момент в Афганістані залишаються щонайменше 50 громадян України. Влада заявила про підготовку четвертого евакуаційного рейсу з Афганістану на 90 осіб.