В аеропорту Кабула прогримів другий вибух біля готелю з американцями: інформацію підтвердив Пентагон

ЗМІ пишуть про жертви серед американських військовослужбовців

В аеропорту Кабула через деякий час після підриву терориста-смертника у натовпі пролунав другий вибух. За попередньою інформацією вибух стався біля готелю, де збиралися американці.

Про це у четвер, 26 серпня, повідомляє телеканал "Аль-Хадас".

За їхньою інформацією, серед загиблих під час другого вибуху є американські військовослужбовці.

Пізніше телеканал FoxNews повідомив, що в Кабулі внаслідок вибуху загинули щонайменше 13 людей, в тому числі — американські військовослужбовці.

За офіційними даними число загиблих склало 13 осіб, ще понад 50 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також повідомляється, що були поранені щонайменше 3 морських піхотинця США.

Також з’явилася інформація, що відповідальність за теракт в Кабулі взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Інформацію про другий вибух біля аеропорту Кабула і загиблих внаслідок цього американців підтвердили у Пентагоні. Представник відомства Джон Кірбі повідомив, що подія була результатом комплексної атаки, в результаті якої загинули громадяни США і місцеві жителі.

Тим часом в українському МЗС заявили, що інформація про загиблих або постраждалих українців в результаті вибухів в Кабулі поки не надходила. Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про можливий теракт в Кабулі попереджала розвідка Великобританії. Згідно секретної інформації, вибух повинен був відбутися в аеропорту Кабула, який переповнений людьми, охочими покинути неспокійну країну.