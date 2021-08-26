У Кабулі прогримів третій вибух: спрацювала міна у припаркованому автомобілі (фото)

Жертвами серії вибухів стали 12 американців і понад 60 афганців

У столиці Афганістану Кабулі після серії терактів ввечері, 26 серпня, прогримів третій вибух. За попередньою інформацією, спрацювала міна в автомобілі поблизу згорілого мосту.

Про це повідомляє телеканал FoxNews.

За даними ЗМІ, третій вибух стався в районі Пулі-Сухтаб поблизу кабульського аеропорту. Там на повітря злетів автомобіль, начинений вибухівкою. А після були чутні постріли.

Кількість жертв і постраждалих внаслідок третього вибуху на даний момент невідома. Однак, як повідомляється, вибухи в Кабулі, що відбулися сьогодні, забрали життя 11 американських морських піхотинців і одного флотського медика. Також загинули понад 60 афганців, і ще 150 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У мережі з’явилися кадри підірваного поблизу аеропорту автомобіля:

Третій вибух прогримів в Кабулі

Інформацію про 12 загиблих американців підтвердили у Пентагоні. Представник відомства Джон Кірбі заявив, що 11 морських піхотинців і один медик загинули, а ще 15 американських військових отримали поранення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що перший вибух прогримів у натовпі біля аеропорту Кабула — там підірвався терорист-смертник, внаслідок чого загинули дві людини. Потім вибух стався біля готелю "Барон", де перебували американці. На місці загинули кілька морпіхів. Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".