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Аргентина судиться зі своїм же президентом: у чому звинуватили Фернандеса

Автор
О. Волкова
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Автор
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Аргентина судиться зі своїм же президентом: у чому звинуватили Фернандеса Новина оновлена 27 серпня 2021, 09:46
Президент Фернандес, що закликав до карантину, порушив свої ж слова. Фото — з відкритих джерел

Держобвинувачі Аргентини виступлять проти свого президента, який порушив закон і зізнався в цьому

Прокуратура Аргентини пред’явила звинувачення президенту держави Альберто Фернандесу, який влаштував багатолюдну вечірку на честь дружини і порушив карантин.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ пише Reuters.

Повідомляється, що в Аргентині зараз діють дуже суворі ковідні обмеження. Думки про важливість цих заходів дотримувався і Фернандес. Однак в липні минулого року в день народження своєї дружини Фабіоли Янез він організував вечірку з гостями, порушивши свої ж принципи.

ЗМІ пишуть про те, що президент вже виступав в суді у цій справі: він не став заперечувати свою провину і запропонував виплатити штраф.

Раніше ми повідомляли, що в Аргентині розгорівся скандал через зрив кампанії по вакцинації проти коронавірусу, в чому звинуватили Росію. Справа в тому, що саме ця країна постачала Аргентині свою вакцину, проте пару місяців тому припинила поставки. У підсумку, Аргентина відправила офіційний лист РФ з вимогою поставити їм оплачені вакцини Sputnik V, інакше контракт буде розірваний.

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