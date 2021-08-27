Axel Springer купив Politico за мільярд доларів — хто новий власник

Німецький видавничий гігант "Axel Springer" придбав американську медіа-організацію в області політичної журналістики "Politico".

Про це йдеться в офіційному прес-релізі, пише Axios. "Телеграф" зібрав все, що відомо про цю історичну подію.

Операція оцінюється приблизно в 1 мільярд доларів згідно з даними CNN, що робить її однією з найдорожчих угод із злиття засобів масової інформації за останній час. "Axel Springer" також придбав у видавця Роберта Оллбріттона залишкові 50% спільного підприємства двох компаній, "Politico Europe", і веб-сайту технічних новин "Protocol".

"Видатна команда "POLITICO" порушила сформовані стандарти цифрової політичної журналістики і встановила нові. Вони — справжня колійна зірка в своїй області. Це буде привілеєм і особливою відповідальністю — допомогти сформувати майбутнє цієї видатної медіа-компанії", — заявив генеральний директор "Axel Springer" Матіас Дёпфнер.

Відомо, що "Axel Springer" — це один з найбільших європейських видавничих і медіаконцернів, що випускає понад 150 найменувань газет і журналів в більш ніж 32 країнах. З точки зору фінансування він спирається на гіганта прямих інвестицій "KKR", фонд приватних інвестицій, заснований в 1976 році, який має в активі понад 150 поглинань на загальну суму $345 млрд. Тепер "Axel Springer" стане першим стороннім власником компанії "Politico", яка завжди належала і контролювалася однією людиною, мільярдером Олбріттоном.

Цікаво, що в той же день "Forbes" погодився на те, щоб їх придбала компанія "SPAC" (Компанія з придбання спеціального призначення, СПАК — прим.ред.).

Очікується, що ця угода буде завершена в четвертому кварталі 2021 року.