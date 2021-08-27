Відкриття меморіалу та унікальна виставка: в Києві згадують легендарного Богдана Ступку (фото)

До ювілею Богдана Ступки в Києві відкрили горельєф.

Сьогодні, 27 серпня, легендарному акторові Богдану Ступці виповнилося б 80 років. На честь вшанування його пам’яті в столиці відкрили меморіальну дошку на будинку, де жив актор, а в музеї Шевченка пройде унікальна виставка "Код Ступки".

Меморіал з’явився на будинку по вул. Заньковецької, де жив Богдан Сильвестрович.

Автор горельефа — скульптор Микола Зноба. Ініціаторами ювілейних заходів є продюсер Ірина Батько-Ступка і "Фонд Богдана Ступки".

На відкритті меморіалу побував і кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

До ювілею Богдана Ступки в Києві відкрили горельєф

Богдан Ступка проживав в цьому будинку з 1987 по 2012 рік

На церемонію відкриття прийшли відомі актори, режисери та політики

Більше фото з відкриття горельєфу в Києві ви можете подивитися тут.

Варто відзначити, що на церемонію відкриття очікували і президента України Володимира Зеленського. Але він відправився з робочим візитом до Молдови, а через погодні умови його літак не зміг вчасно повернутися в Україну.

Крім того, сьогодні ввечері в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка відбудеться показ вистави "Пер Гюнт" Генріка Ібсена в постановці режисера Івана Уривського.

Головні ролі зіграють Остап Ступка та Олександр Форманчук. Сам Богдан Ступка мріяв зіграти роль Пера Гюнта. На згадку про батька цю роль грає його син.

Нагадаємо, нещодавно "Телеграф" поспілкувався з онуком легендарного актора Дмитром Ступкою. Він, як і його дідусь та батько пов’язав своє життя з театром і кіно.