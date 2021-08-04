Дмитрий Ступка: В кино мечтал играть Ромео, но сейчас, наверное, пора мечту пересмотреть

Актер театра и кино, продолжатель знаменитой династии Ступок – Дмитрий – в последнее время каждое утро выходит в прямой эфир телеканала LIVE, чтобы вместе с коллегой по кадру Инной Мирошниченко создавать зрителям теплое, доброе настроение. В этом году у Дмитрия ряд важных дат. В марте его браку с телеведущей Полиной Логуновой исполнилось пять лет. В сентябре он отметит 35-ление. А 27 августа его легендарному дедушке, народному артисту, Герою Украины Богдану Сильвестровичу Ступке исполнилось бы 80 лет. О звездной родне, любимых женщинах – дочке и жене, ролях и мечтах Дмитрий рассказал в откровенном интервью "Телеграфу".

Как дедушка Богдан и папа Остап, Дмитрий связал свою жизнь с театром и кино. После окончания Киевского национального университета театра, кино и ТВ им. Карпенко-Карого, пришел в Национальный театр им. Франко. Кроме театральных работ было немало ролей в кино и сериалах. Из относительно недавних: "Тени незабытых предков", "Гвардия", "Круты 1918", "Голая правда". Дмитрий трудится на нескольких работах, но у него остается время и для семьи, и для общения с журналистами.

– Сейчас лето, в разгаре вступительная пора. Известно, что ты преподаешь в университете. Что именно? Со студентами – на короткой ноге или на расстоянии?

– Да, у меня несколько мест работы: я веду утреннее шоу "Місто прокидається" на телеканале LIVE, преподаю в Национальном университете культуры, играю в театре, снимаюсь в кино. Но кто сказал, что будет просто? (смеется). В университете преподаю мастерство актера, также являюсь худруком двух групп третьего курса и одной большой группы первокурсников. Со студентами веду себя по-дружески. Но, вместе с тем, не люблю, когда пытаются сесть на голову, делаю замечания. Ребятам иногда хочется уж слишком расслабиться, приходится пресекать. С другой стороны – я открыт и всегда готов помочь, ответить на дополнительные вопросы, что-то подсказать, посоветовать. Иногда устраиваю ребят на подработки по специальности.

– Расскажи о совместных работах с дедушкой, Богданом Сильвестровичем, с отцом Остапом. С кем было легче, с кем – тяжелее?

– С отцом я играл антрепризный спектакль по пьесе Амелины Том "Косметика врага". Это серьезная драматическая работа. С Богданом Сильвестровичем, когда был еще маленьким, участвовал в спектакле "Сни за Кобзарем". Играл молодого Шевченко, читал его стихи. А Богдан Сильвестрович играл Шевченко в зрелом возрасте. Когда-то даже снялся с ним в кино, у меня был эпизод в фильме "Сердце на ладони" Кшиштофа Занусси. Я в одной сцене играл папарацци. Очень жалею, что не срослась еще одна наша с ним общая работа – он должен был играть Петра Сорина, а я – Константина Треплева в "Чайке" по Чехову. Еще одна несостоявшаяся общая работа – спектакль "Вишневый сад" тоже по Чехову. Работать с ними мне никогда не было сложно или некомфортно. Наоборот, я чувствовал огромную поддержку, с ними мне было спокойнее на сцене или съемочной площадке.

– Каким твой легендарный дедушка был вне работы? Что вы любили делать вместе?

– Он был очень добрым и мудрым человеком, с прекрасным чувством юмора. Был добр не только к семье, ко всем, кто его окружал. Всегда помогал, если к нему обращались. Даже когда лежал в больнице в последний раз – помогал, решал, подсказывал. Что касается времени, проведенного вместе, то я ведь рос с дедушкой и бабушкой, проводил с ними времени больше, чем с мамой или папой. Так уж сложилось. Поэтому в Крым на море я ездил именно с бабушкой и дедушкой. И это всегда было здорово! Когда стал взрослым, мы могли поехать с ним куда-то за город, на природу или посидеть в ресторанчике, поговорить. У нас даже было любимое место на Ново-Обуховской трассе – "Чумацький шлях". Помню, как ездили на гастроли, где я ему помогал и набирался опыта. Дедушка был очень важным человеком в моей жизни, и время с ним – очень яркое, наполненное огромной теплотой и любовью.

– В этом году 27 августа – 80 лет со дня рождения Богдана Ступки. Планируются какие-то мероприятия?

– Да, в этом году дедушке должно было бы исполниться 80 лет. Конечно, мы планируем много различных мероприятий, и рады, что у нас есть поддержка президента Владимира Зеленского, его Офиса, многих других людей. Будет основана театральная премия им. Богдана Сильвестровича, открыт сквер его имени, а возле театра им. Франко установят памятник дедушке. Открытие – как раз в день его рождения, 27 августа. Также готовим большой концерт его памяти к этой дате. Работы много, но мы обязаны успеть. Тем более – с такой поддержкой.

– Как государство могло бы помочь тем же театрам?

– Отвечу кратко: принять закон о меценатстве. Еще когда дедушка был жив, он хотел, чтобы этот закон был принят, но этого, увы, так пока и не произошло.

– О каких ролях мечтаешь – в театре, кино?

– В театре – Гамлета. В кино мечтал играть Ромео, но сейчас, наверное, пора мечту пересмотреть (смеется).

– Как пандемия Сovid-19 повлияла на творческие планы и не только? Какие проекты пришлось отложить, от каких планов отказаться?

– Повлияла катастрофически. Мы сделали антрепризный спектакль, сыграли его один раз в Киеве, потом должны были лететь с ним на гастроли в Великобританию и Израиль. Но все отменилось. Отменился один рекламный проект. Фильм "Нереальный копец" вышел во время коронакризиса и не прокатался так, как мог бы. Его показали две недели, а потом нас всех снова настиг локдаун.

– Как переживали жесткий карантин? Чему научило это непростое время?

– Карантин научил нас, что нужно ценить каждую минуту жизни и наслаждаться ею прямо сейчас, не откладывая на потом. Он научил ценить простые вещи, которые раньше я, наверное, как и многие, не замечал: возможность сходить в кино, театр, музей, полететь в отпуск на море. Мне кажется, мы все начали смотреть на жизнь по-другому.

– Ты более пяти лет женат на телеведущей Полине Логуновой. И до этого, и после СМИ переполняла разного рода фейковая информация о вашем союзе. Как удается справляться с волной негатива, которая периодически накатывает на публичных личностей?

– Отвечу опять же кратко: "собака лает – караван идет". Желтых СМИ много, и даже не желтые интересуются слухами. Часто твои слова в интервью перекручивают, перевирают. Единственный способ сохранить себя и семью – не придавать значения таким публикациям.

– Обсуждаете ли с женой политику? Ту же ситуацию в Беларуси (Полина ведь оттуда родом)?

– Конечно, о ситуации в Беларуси и Украине мы говорим, как все. Но я принципиально не обсуждаю политику в публичном пространстве. Здесь – урок дедушки. Могу рассказать его любимый анекдот на эту тему: Стоят два кума. Один спрашивает: "Куме, а ти знаєш, як комар до вітру ходить?" Тот отвечает: "Не знаю". "Так от, куме. Політика – то ще тоньше".

– В Украине тренд на артистов в политике. Идут они и в чиновники. Как относишься к этому? Рискнул бы подобным образом поменять профессию?

– Я об этом не думаю. Если будут какие-то конкретные предложения, идеи, нужно рассматривать, думать, что ты действительно можешь сделать.

– У вас подрастает четырехлетняя дочь Богдана. Уже видно, что взяла от папы, что от мамы? Хоте ли бы, чтобы она продолжила актерскую династию?

– Богданочка очень талантлива. Она и поет, и танцует, очень артистична. Мы говорим, что она взяла лучшее от мамы и папы. Но сейчас в мире всё настолько нестабильно, что прогнозировать, какую профессию она, допустим, выберет, наверное, не стоит. Мы даем ей возможности развиваться разносторонне. А потом посмотрим.

– С марта ты являетесь ведущим утреннего шоу "Город просыпается" на телеканале LIVE. Расскажи немного о проекте. Похоже ли это на сериал "Утреннее шоу"?

– Работа на ТВ невероятно интересная. Единственное затруднение – бывает сложно сочетать с работой в театре. Спектакль идет допоздна, а на эфир нужно просыпаться в 5 утра, не позже. Поэтому приходится досыпать днем. Похожа ли работа на сериал? Возможно, что-то в этом есть. Для меня важно и интересно, что за три часа утреннего эфира мы получаем сами и выдаем зрителям массу полезной информации. К нам приходят гости, в студии происходят премьеры песен, мы готовим, танцуем, выполняем упражнения, общаемся со зрителями, даем лайфхаки (куда поехать, где сэкономить, что носить). К нам "включаются" и рассказывают много интересного люди, живущие в разных странах мира. Мне очень комфортно с моей соведущей Инной Мирошниченко. Она и в жизни очень хороший человек, и в кадре – профи. Мне кажется, у нас получился неплохой тандем.

– Как попал в проект?

– Меня пригласили, я прошел пробы – тракты, выполнил задания – и меня утвердили.

– Чем роль ведущего отличается от привычной актерской работы?

– Театр и телевидение – очень разные вещи. Они схожи тем, что и на сцене, и в прямом эфире всё происходит прямо сейчас, дубли не предусмотрены. Но в театре ты каждую секунду чувствуешь зрителя, видишь его реакцию. А на ТВ о том, удачным ли было утро, говорят рейтинги.

– Как выглядит твой рабочий график?

– Встаю я, как уже сказал, в 5:00. Стараюсь не разбудить жену и дочку. На телеканале – в шесть. С 07:00 до 10:00 – прямой эфир. Потом в прямом смысле слова убегаю в театр на репетицию, которая идет с 11:00 до 14:00. Дальше – преподавание в институте культуры. Потом может быть еще и вечерний спектакль. Но мне это всё нравится. Надеюсь, зрителям – тоже.

– Если бы можно было вернуть время вспять, что хотел бы пережить заново – и почему?

– Юность, наверное. Юность – это у многих счастливое время. А для меня это еще и время, проведенное с дедушкой, когда вместе ездили на гастроли, съемки. Хотелось бы вернуться пройти с ним некоторые моменты снова. Жаль, что жизнь не дает шанса на второй дубль.

***

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал "Телеграфу", на что готовы артисты, которые больше года сидели на карантине, кем он считает тех, кто призывает к контактам с Россией, а также, почему Запад отворачивается от Украины.

Актер, телеведущий, шоумен, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов в откровенном интервью "Телеграфу" рассказал о закулисье кинематографа, магии шоу "Голос країни", сюрпризах от супруги-телеведущей Кати Осадчей и многом другом.