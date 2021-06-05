Мы являемся свидетелями, как два пьяных гопника-диктатора - Путин и Лукашенко разгуливают по улицам мирной Европы, - Игорь Кондратюк

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк рассказал "Телеграфу", на что готовы артисты, которые больше года сидели на карантине, кем он считает тех, кто призывает к контактам с Россией, почему Запад отворачивается от Украины, и будет ли Байден сдавать Украину Путину во время встречи 16 июня во Женеве.

- Каким будет это лето для Украины - в политическом, социальном, культурном смысле?

- Летом политическая жизнь в Украине, скорее всего, замрет. Я не знаю, что может этому помешать. Разве что проблемы на эпидемиологическом фронте, или очередное обострение шизы у агрессора. Ну, а культурная жизнь медленно возвращается. Артисты, которые больше года сидели на карантине, готовы без сна гастролировать по стране. Хватит ли у населения денег на билеты - большой вопрос. Поскольку население все-таки тоже не обогащалось во время мирового коронавирусного кризиса. Однако 30-летие Независимости, которое будет апофеозом этого пока что удивительно холодного лета, станет радостным событием для всех, кто любит свою Матушку - Украину.

- Солистка украинской електрофолк-группы Go_A (на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" коллектив с песней "Шум" смог попасть в пятерку лидеров) Екатерина Павленко недавно во время своей трансляции в социальной сети ответила россиянам, планирует группа тур по их стране. И ответила так: "Приезжайте вы к нам - посмотрите, как здесь у нас. Только не на танках". Как оцениваете такую позицию? По вашему мнению, почему некоторые украинские коллективы, артисты считают возможным гастролировать по РФ?

- Это личное мнение Кати. Которое она высказала, к тому же, на культурном всеевропейском форуме, которым, безусловно, является Евровидения. Мое же остается неизменным: любые контакты с агрессором должны быть прекращены пока агрессор оккупирует Крым и ведет войну на востоке Украины.

Контактировать с агрессором - это с политической точки зрения - коллаборация, с психологической - извращение. Люди, которые призывают к контактам с Россией, очевидно любят, когда против них совершают насилие.

- Что скажете о выступлениях российских артистов в Украине? Их стало меньше, но все же они есть - и почти каждое проходит не без скандала.

- Я категорически против таких концертов. За исключением разве что 3-5 тех, кто был против «крымнаша» и открыто об этом говорил. А всяким «джиганам» я бы запретил надолго въезд в Украину по причинам, указанным выше. Агрессор не может нести культуру!!! Агрессор может нести горе и убийства.

- Как оцениваете происходящее между Украиной и Беларусью, между Западом и Беларусью? Куда может завести эта ситуация?

- В никуда. Мы являемся свидетелями гуляния по улицам мирной Европы двух пьяных диктаторов-гопников - Путина и Лукашенко. Европа жует сопли, потому что тупо хочет вести бизнес с РФ. Все это напоминает 1938, и Мюнхенский сговор, но - кто же из них думает об уроках истории? После нас - полагает Меркель с подачи Шредера - хоть потоп! Я далеко не пессимист, но, видимо, мы еще увидим ужасные кадры закручивания гаек и в РФ, и в Беларуси.

- Чего нам ждать от встречи Байдена и Путина? Могут ли США пойти на сделку - и сдать (неофициально) Украину?

- Нет, я не вижу никакого резона Байдена сдавать Украину Путину. И прежде всего потому, что украинский народ этого не хочет. Я имею в виду большинство народа, не его политических маргиналов вроде ОПЗЖ. А во-вторых - разве кто-то считает США слабее РФ? Какого черта ФСБшное преступное чмо должно одержать победу, будучи на 100% нарушителем международного права? «Сколь веревочке не виться, а конец будет» - эта русская пословица в том числе о конце эпохи Путина, его кремлевских прихвостней, и их преступных деяний.

- В последнее время складывается впечатление, что коллективный Запад устал то ли от Украины, то ли от украинской власти ( «Северный поток-2» достраивается, на саммит НАТО нас не пригласили, переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе зашли в тупик, и нам не особенно помогают из него выйти). Согласны с таким утверждением? Почему мы оказались в такой ситуации?

- Нынешняя украинская власть Зеленского не продолжила политику своего предшественника Порошенко на международной арене. Почему? Неизвестно. По моему мнению, в силу своей глубокой некомпетентности в этом вопросе и мировоззренческого пофигизма. В статье украинского дипломата - экс-представителя Украины при Европейском Союзе (2010-2015) Константина Елисеева четко указывается, почему нам не стоит удивляться по НЕприглашению Украины на саммит НАТО. Украина далеко не всегда ставит свою справедливую борьбу с российской агрессией в повестку дня Европы, мира и стран «Большой семерки». Точнее, нынешняя власть думает, что таки это делает, а по факту, как вы говорите - Западу на нас плевать. Избиратели, которые думали «какая разница», пожинают плоды. Разница - есть, и, увы - будет... При этом, конечно, мы являемся свидетелями абсолютно непоследовательного и преступного заигрывания Запада, и Германии, в частности, со страной-агрессором. Первой с конца Второй мировой войны, которая решилась на изменение границ военной силой.

- Какие преобразования нужны Украине, чтобы страна перестала терять ресурсы (в том числе человеческие), имидж, территории, а начала развиваться?

- Список будет немаленьким, но главной задачей украинской власти является повышение доходов населения, усиление обороноспособности Украины (в том числе - борьба с пятой колонной агрессора внутри страны) и возвращение территорий Крыма и восточного Донбасса.

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