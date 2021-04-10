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Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Россия – безмозглый гигантский динозавр, - Игорь Кондратюк
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Россия – безмозглый гигантский динозавр, - Игорь Кондратюк

Россия – безмозглый гигантский динозавр, - Игорь Кондратюк
19:34 Сегодня Телеграф

Один из самых известных украинских телеведущих и продюсеров Игорь Кондратюк в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал о самых страшных угрозах сегодняшнего дня – российской и коронавирусной.

- Россия бряцает угрожающими заявлениями и оружием у наших границ. Усугубляет ситуацию на Донбассе. Что происходит и почему?

- Росія – безмозглий гігантський динозавр. Він небезпечний і невідомо що може утнути. До того ж це – перший агресор на українській землі після Гітлера, і перший – з ядерною зброєю. Зрозуміло, що кремлівські совкодрочери таким силовим нагнітанням напруженості біля українських кордонів хочуть або досягти невідомої нікому агресивної політичної мети, або просто – розв’язати маленьку «войнушку».

Навіщо вони роздали російські паспорти маргіналам на неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей? Щоб мати можливість прийти озброєними до зубів «бурятам» і «захистити» цих новоявлених «росіян». Я пишу цю відповідь українською в тому числі тому, щоб ніяка тварюка з РФ раптом не захотіла прийти і захистити мене, «російськомовного» (а я таки прекрасно знаю російську!) від «укрофошиздів».

- Использование Совета нацбезопасности и обороны в новом статусе - как механизм для введения санкций - правильно делают Зеленский и Ко?

- Пророссийскую сволочь и коллаборационистов агрессора и оккупанта нужно давить любыми средствами, и СНБО тоже для этого подходит. Я хотел бы, чтобы СБУ и МВД на каждое заседание СНБО приносили уже завершеные следователями дела. А то все как-то выглядит как импровизация обеспокоенных людей. Данилову - респект, но, боюсь, многое из того, о чем было принято решение, наши «волчьи» суды развалят (если дела к ним дойдут!). Но главное, чего я жду от СНБО - шаги по непрерывном укреплению защиты границ Украины и боеспособности ВСУ, планирование мероприятий по возвращению временно неподконтрольных и оккупированных территорий, и борьба с пророссийскими элементами во власти.

- Оцените действия власти в ракурсе борьбы с третьей волной коронавируса в целом и вакцинацией - в частности.

- По состоянию на апрель 2021 страны, которые массово прививаются, надеются, что эта волна для них будет последней. К сожалению, несмотря на многие заявления президента и главы Минздрава, вакцинации у нас идет черепаховыми темпами. В первую очередь - из-за нехватки вакцин. Я недавно был в Дубае, и их антикоронавирусные меры по сравнению с нашими - намного жестче. К примеру, появление на улице без маски - штраф около 800 евро! Причем людей без масок (даже ночью!) фиксируют камеры видеонаблюдения. При этом все моллы работают, и там много людей. Поэтому даже к вакцинации в ОАЭ - всего 1500 смертей от ковида при 10 млн населения! (Смертность - 0,00015%!).

- Нужен ли нам всеукраинский локдаун?

- У нашей страны, к сожалению, нет другого выхода, если она не может обеспечить койки с кислородом для лечения всех инфицированных. Работайте дистанционно, если можете. Если нет - ждите вакцинации ...

Ранее Игорь Кондратюк рассказал "Телеграфу" о своем новом шоу, судейство в телепроектах и посягательствах россиян на украинский борщ.

Также Игорь Кондратюк поделился с "Телеграфом" ожиданиями от Владимира Зеленского, подробностями создания сериала "Доброволец" и не только.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 146

Все по теме:

Россия, Санкции, СНБО, Коронавирус, Игорь Кондратюк, Covid-19.
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