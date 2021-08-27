Открытие мемориала и уникальная выставка: в Киеве вспоминают легендарного Богдана Ступку (фото)

К юбилею Богдана Ступки в Киеве открыли горельеф.

Сегодня, 27 августа, легендарному актеру Богдану Ступке исполнилось бы 80 лет. В честь чествования его памяти в столице открыли мемориальную доску на доме, где жил актер, а в музее Шевченко пройдет уникальная выставка "Код Ступки".

Мемориал появился на доме по ул. Заньковецкой, где жил Богдан Сильвестрович.

Автор горельефа — скульптор Микола Зноба. Инициаторами юбилейных мероприятий является продюсер Ирина Отец-Ступка и "Фонд Богдана Ступки".

На открытии мемориал побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

К юбилею Богдана Ступки в Киеве открыли горельеф

Богдан Ступка проживал в этом доме с 1987 по 2012 год

На церемонию открытия пришли известные актеры, режиссёры и политики

Больше фото с открытия горельєфа в Киеве вы можете посмотреть здесь.

Стоит отметить, что на церемонию открытия ожидали и президента Украины Владимира Зеленского. Но он отправился с рабочим визитом в Молдову, а из-за погодных условий его самолет не смог вовремя вернуться в Украину.

Кроме того, сегодня вечером в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко состоится показ спектакля "Пер Гюнт" Генрика Ибсена в постановке режиссера Ивана Урывского.

Главные роли сыграют Остап Ступка и Александр Форманчук. Сам Богдан Ступка мечтал сыграть роль Пера Гюнта. В память об отце эту роль играет его сын.

Напомним, недавно "Телеграф" пообщался с внуком легендарного актера Дмитрием Ступкой. Он, как и его дедушка и отец связал свою жизнь с театром и кино.