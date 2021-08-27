Зеленский смог завершить проблемный полет до Кишинева: подробности

Зеленский уже в Молдове, где смог приземлиться лишь со второй попытки

Президент Украины Владимир Зеленский, самолет которого сегодня утром не смог приземлиться в аэропорту Кишинева и был вынужден лететь в Одессу, все же прибыл в Молдову на празднование национального Дня независимости.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что Airbus A319 приземлился в Кишиневе, и Зеленский примет участие как в двусторонних переговорах с президентом Молдовы Майей Санду, так и во встрече глав иностранных делегаций.

Так, помимо Зеленского, в Кишинев прилетел президент Польши Анджей Дуда и лидер Румынии Клаус Вернер. Вместе с Майей Санду они примут участие в мероприятиях по случаю Дня Независимости Молдовы, после чего состоится несколько важных встреч.

К слову, из-за тумана попасть в Кишинев вовремя не могли и другие самолеты. Так, в Одессе был вынужден приземлиться пассажирский лайнер, который летел в Молдову с туристами из курортной Анталии.

Как ранее сообщал "Телеграф", 26 августа президент Украины Владимир Зеленский пришел в эфир телешоу "Право на власть" и сделал несколько важных заявлений.

Также мы писали ранее, что Зеленский озвучил три своих главных достижениях на посту президента Украины. Главным среди них, по словам Владимира Зеленского, является армия.