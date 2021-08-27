Зеленський зміг завершити проблемний політ до Кишинева: подробиці

Зеленський вже в Молдові, де зміг приземлитися лише з другої спроби

Президент України Володимир Зеленський, літак якого сьогодні вранці не зміг приземлитися в аеропорту Кишинева і був змушений летіти до Одеси, все ж прибув до Молдови на святкування національного Дня незалежності.

У прес-службі Офісу президента повідомили, що Airbus A319 приземлився в Кишиневі, і Зеленський візьме участь як в двосторонніх переговорах з президентом Молдови Майєю Санду, так і в зустрічі глав іноземних делегацій.

Так, крім Зеленського, в Кишинів прилетів президент Польщі Анджей Дуда і лідер Румунії Клаус Вернер. Разом з Майєю Санду вони візьмуть участь в заходах з нагоди Дня Незалежності Молдови, після чого відбудеться кілька важливих зустрічей.

До слова, через туман потрапити в Кишинів вчасно не могли і інші літаки. Так, в Одесі був змушений приземлитися пасажирський лайнер, який летів в Молдову з туристами з курортної Анталії.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 26 серпня президент України Володимир Зеленський прийшов в ефір телешоу "Право на владу" і зробив кілька важливих заяв.

Також ми писали раніше, що Зеленський озвучив три свої головні досягнення на посту президента України. Головним серед них, за словами Володимира Зеленського, є армія.