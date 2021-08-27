Вибухи в аеропорту Кабула позначаться на подальшій евакуації мирних громадян

Найгірші побоювання виправдилися. Терористи-смертники підірвали бомби в двох місцях за межами аеропорту Кабула, в результаті чого загинули, щонайменше, 13 військовослужбовців США і 60 афганців.

Аналітична стаття на сайті "Atlantic Council" розповідає про те, що думають експерти про ситуацію, що склалася і подальший можливий розвиток подій. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Атаки сталися під час евакуації, в ході якої вже близько 100 тис. осіб були вивезені з Кабула за останні два тижні. "Терористи нас не зупинять. Ми не дозволимо їм зупинити нашу місію. Ми продовжимо евакуацію", — сказав президент США Джо Байден з Білого дому. Що рухає терористами, що стоять за вибухами? Що це означає для евакуації? У наших експертів в сфері безпеки є на це свої відповіді.

Сьогодні своєю думкою з нами діляться:

Томас С. Уоррік: позаштатний старший науковий співробітник і колишній співробітник із боротьби з тероризмом в Міністерстві внутрішньої безпеки.

Вільям Ф. Векслер: директор Центру Рафіка Харірі і близькосхідних програм і колишній заступник помічника міністра оборони США.

Кірстен Фонтенроуз: директорка Ініціативи Скоукрофта з безпеки на Близькому Сході і колишня старша директорка Ради національної безпеки США.

Мір Садат: старший науковий співробітник Ініціативи Скоукрофта з безпеки на Близькому Сході, колишній стратегічний радник двох командувачів військовою місією в Афганістані.

План дій ІГІЛ

Група, відома як ІГІЛ-К, що базується в Афганістані і представляє собою відгалуження «Ісламської держави» (ісламістська екстремістська терористична організація — прим. ред.), взяла на себе відповідальність за вибухи. Атака, за словами нашого експерта Томаса Уорріка, «є першим пострілом в новій світовій війні, але зовсім не так, як про це думають американці".

Цей конфлікт пов’язаний з тим, кому буде належати заслуга вигнання американців з Афганістану. "Зараз йде пропагандистська війна між терористами і екстремістами, які намагаються заявити про свою перемогу над Сполученими Штатами", — пояснює Том Уоррік.

Атака вказує на те, що ІГІЛ-К кине виклик правлінню талібів в Афганістані, а також «продовжить створювати зовнішні контртерористичні виклики в майбутні роки, — каже Вільям Векслер, — ймовірно, виступаючи в ролі місцевого конкурента Аль-Каїді, союзнику талібів." ІГІЛ -К вважатиме свою атаку ще більш успішною, якщо вона "призведе до відновлення військового конфлікту між двома її противниками, США і Талібаном", — додає він.

Кірстен Фонтенроуз також попереджає про те, що загроза зберігається. Зловмисники, ймовірно, планують ще один напад, оскільки кампанія з евакуації "не має плану Б по переміщенню сил в інше місце, крім кабульського аеропорту", зазначає вона.

Крім загибелі людей, ще один вибух може загрожувати структурній цілісності стін аеропорту. "А якщо одна з них впаде, злітно-посадкові смуги можуть бути захоплені ворогами і панікуючими афганцями", — зазначає Мір.

Ризик польоту

Загроза терористичного нападу була головною причиною рішення Байдена дотримуватися запланованого їм повного виведення американських військ з Афганістану до 31 серпня. Тепер небезпеки операції стали абсолютно очевидними. "Хоча це, ймовірно, буде публічно заперечуватися, терористична атака також, ймовірно, ознаменує фактичне завершення офіційної операції з небойової евакуації під керівництвом США, особливо для тих, у кого немає американського паспорта або грін-карти", — прогнозує Вільям Векслер.

Кірстен очікує, що буде відновлена ретельно скоординована і дуже обмежена евакуація тільки громадян США. Але ситуація за воротами буде тільки погіршуватися. "Оскільки морські піхотинці будуть гинути в результаті вибухів бомб, бойовий дух американських солдатів в аеропорту буде на ще більш низькому рівні, — зазначає вона. — Афганські служби безпеки будуть відчувати жах від роботи біля воріт. Поєднання факторів призведе до ще більшого зниження терпіння до натовпу за воротами, який намагається проникнути всередину".

Мір Садат пропонує розширити периметр, щоб не було скупчення людей за межами аеропорту. "Помістіть катарців на цей зовнішній периметр, тому що Талібан їх не турбуватиме, — пропонує він. — В іншому випадку наша місія до 31 серпня буде вразлива. Ми вже втратили більшу частину наших наземних інформаційних можливостей для попередження про загрози".

Держдепартамент заявив сьогодні, що близько тисячі американців все ще знаходяться в Афганістані, і більшість з них хочуть виїхати. Якщо деякі з них залишаться там, "це підвищить ризик того, що Талібан або пов’язані з ним організації візьмуть в заручники ще більше американців, що, ймовірно, буде постійною проблемою в найближчі роки", — говорить Вільям Векслер.

План розвідки

Уряду США і їх союзників попередили про неминучу атаку в аеропорту за кілька годин до вибухів. "Ці дані розвідки буде важче отримати, коли американські військові покинуть Кабул", — відзначає Том.

Вільям Векслер стверджує, що цей напад піднімає нові питання щодо «заобрійної» контртерористичної стратегії США після виведення військ. Такий підхід передбачає фізичну відстань від мети і тісну співпрацю з партнерами на землі.

"У випадку з Афганістаном обрій особливо далекий, і наші місцеві партнери тільки що були розбиті», — говорить Вільям Векслер. "Найважливіша найближча мета — відновити цей місцевий потенціал, але на цей раз за допомогою нерегулярних підрозділів, а не офіційного афганського уряду, який зараз контролюється талібами".

Це може означати координацію контртерористичних операцій з "Талібаном", відзначає Кірстен: "Але як ви мотивуєте американські війська співпрацювати з тим самим екстремістським угрупуванням, перед яким їм просто довелося капітулювати?"