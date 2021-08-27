З Кабула відновили евакуаційні рейси: українців можуть забрати вже найближчим часом

Українські військові вивезли з Кабула 69 українців

Після серії терактів в аеропорту Кабула бажаючих покинути Афганістан стало ще більше. У п’ятницю, 27 серпня, стало відомо про відновлення евакуаційних рейсів.

Про це повідомив телеканал CNN Turk.

Відомо, що сьогодні вранці з міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая вже вилетіли кілька літаків.

Тим часом, число людей, які очікують евакуації, стрімко зростає. Люди натовпами збираються за 500 метрів від аеропорту в надії, що їх евакуюють з гарячої точки. Деякі намагаються передати військовослужбовцям документи дітей, щоб з країни забрали хоча б їх.

"Телеграфу" з достовірних джерел стало відомо, що український літак днем раніше, 26 серпня, здійснив рейс з афганського Кабула і приземлився в пакистанському Ісламабаді з 266-ма евакуйованими громадянами, в їх числі — 69 українців. Сьогодні, 27 серпня, українські військові ще раз вирушать в аеропорт Кабула, щоб забрати решту українців і членів їх сімей, а також громадян інших держав.

Як повідомлялося раніше, в українському Міністерстві закордонних справ заявили про підготовку четвертого евакуаційного рейсу з Кабула. Евакуації з гарячої точки потребують близько сотні українців і членів їх сімей.