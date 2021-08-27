Стоят в воде и просят забрать детей: что происходит в аэропорту Кабула после взрывов (видео)

Тысячи людей стоят в толпе и просят военных США об эвакуации

Невзирая на то, что в четверг, 26 августа, близ аэропорта в Кабуле прогремело три смертоносных взрыва, тысячи людей продолжают рисковать жизнью и остаются на месте ЧП.

Судя по видео, которое публикуют различные Телеграмм-каналы, возле аэропорта Кабула так же многолюдно, как и в день теракта: тысячи человек надеются, что их эвакуируют из горячей точки в качестве беженцев.

Отметим, что люди начали толпиться в 500 метрах от аэропорта после того, как увидели взлетающие утром, 27 августа, самолеты. Впрочем, вооруженные боевики "Талибана" сдерживают толпу и не дают людям покинуть Афганистан. Люди стоят в сточных водах и передают американским военным документы детей в надежде, что они заберут на борт самолета хотя бы их.

Некоторые западные страны после вчерашнего теракта на время приостановили эвакуацию, которая для некоторых афганцев является жизненно важной. Люди, в последние 20 лет выступающие против "Талибана", теперь боятся мести и пытаются покинуть страну. Германия и Великобритания заявили, что эвакуация в их страны уже завершилась. США отправят последний самолет из Афганистана 31 августа.

Как ранее сообщал "Телеграф", в терактах близ аэропорта Кабула погибло более ста человек, еще столько же сильно пострадали. Среди них — мирные афганцы и военные США, которых убил взрывом террорист-смертник.

Также мы писали, что Украина, невзирая ни на что, продолжает эвакуировать людей из Афганистана.