ИГИЛ показала фото смертника, устроившего теракт в Кабуле

Организаторы взрывов в Кабуле опубликовали фото одного из виновных в смерти 103 человек

Террористы группировки ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность в смерти 103 человек в результате вчерашних терактов в афганском аэропорту Кабула, опубликовали фото одного из смертников. Человеком, который взорвал себя и убил невинных граждан Афганистана и военных США, оказался некий Абдул Рехман Аль-Логхри.

По информации The Sun, целью смертника были американские военные, которые собирали документы у афганцев, желающих покинуть горячую точку. В результате, погибли и военные, и мирные жители.

На момент выхода новости количество погибших в Кабуле достигло 103 человек. Еще более сотни получили ранения различной степени тяжести, некоторые находятся в критическом состоянии.

Среди погибших — 12 американских военных: 11 морских пехотинцев и один медик ВМС. Еще 15 граждан США были ранены.

Напомним, что Пентагон заявил о готовности к жестки мерам после смерти своих граждан. Так, президент США Джо Байден уже отдал приказ о разработке ударов по руководству и объектам ИГИЛ в Афганистане и Пакистане.