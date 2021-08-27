ІДІЛ показала фото смертника, який влаштував теракт в Кабулі

Організатори вибухів у Кабулі опублікували фото одного з винних у смерті 103 людей

Терористи угруповання ІДІЛ, яка взяла на себе відповідальність в смерті 103 людей в результаті вчорашніх терактів в афганському аеропорту Кабула, опублікували фото одного зі смертників. Людиною, який підірвав себе і вбив невинних громадян Афганістану та військових США, виявився Абдул Рехман Аль-Логхрі.

За інформацією The Sun, метою смертника були американські військові, які збирали документи у афганців, які бажають залишити гарячу точку. В результаті, загинули і військові, і мирні жителі.

На момент виходу новини кількість загиблих в Кабулі досягла 103 чоловік. Ще більше сотні отримали поранення різного ступеня тяжкості, деякі знаходяться в критичному стані.

Серед загиблих — 12 американських військових: 11 морських піхотинців і один медик ВМС. Ще 15 громадян США були поранені.

Нагадаємо, що Пентагон заявив про готовність до жорстких заходів після смерті своїх громадян. Так, президент США Джо Байден вже віддав наказ про розробку ударів по керівництву і об’єктам ІДІЛ в Афганістані і Пакистані.