Стоять у воді та просять забрати дітей: що відбувається в аеропорту Кабула після вибухів (відео)

Тисячі людей стоять в натовпі і просять військових США про евакуацію

Незважаючи на те, що в четвер, 26 серпня, поблизу аеропорту в Кабулі прогриміли три смертоносних вибухи, тисячі людей продовжують ризикувати життям і залишаються на місці НП.

Судячи з відео, яке публікують різні Телеграм-канали, біля аеропорту Кабула так само людно, як і в день теракту: тисячі людей сподіваються, що їх евакуюють з гарячої точки в якості біженців.

Відзначимо, що люди почали товпитися в 500 метрах від аеропорту після того, як побачили злітаючі вранці, 27 серпня, літаки. Втім, озброєні бойовики "Талібану" стримують натовп і не дають людям покинути Афганістан. Люди стоять у стічних водах і передають американським військовим документи дітей в надії, що вони заберуть на борт літака хоча б їх.

Деякі західні країни після вчорашнього теракту на час призупинили евакуацію, яка для деяких афганців є життєво важливою. Люди, які в останні 20 років виступають проти "Талібану", тепер бояться помсти і намагаються покинути країну. Німеччина і Великобританія заявили, що евакуація в їх країни вже завершилася. США відправлять останній літак з Афганістану 31 серпня.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в терактах біля аеропорту Кабула загинуло понад сто осіб, ще стільки ж сильно постраждали. Серед них — мирні афганці та військові США, яких убив вибухом терорист-смертник.

Також ми писали, що Україна, незважаючи ні на що, продовжує евакуювати людей з Афганістану.