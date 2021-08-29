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Росіянин проплив понад 20 кілометрів, щоб втекти до Японії, але буде депортований

Автор
Г. Лубенець
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Росіянин проплив понад 20 кілометрів, щоб втекти до Японії, але буде депортований Новина оновлена 29 серпня 2021, 16:37
Курильські острови

Мріям чоловіки про щасливе життя в Японії не судилося збутися.

Чоловік, який в спробі втекти з Росії вплав перетнув 20-кілометрову протоку, що розділяє Курильські острови і Хоккайдо, буде депортований назад.

Про це пише місцеве видання Хоккайдо Сінбун.

Глава Мін’юсту Японії Йоко Камікава заявив, що чоловік з позиції законодавства країни не є біженцем, оскільки прибув з острова Кунашир, який Японією розцінюється, як окупована Росією територія.

Таким чином, його розглядають, як іноземця, що переміщався всередині країни і нелегально потрапив на острів.

Генконсульство Росії в Саппоро зазначає, що найчастіше нелегалів з Японії депортують.

В даний час там намагаються встановити, яким чином чоловік потрапив на Хоккайдо, але все вказує на те, що він просто проплив по морю 24 кілометри.

Кунашир і Хоккайдо на мапі
Кунашир і Хоккайдо на мапі

Чотири острови Курильської гряди, а саме Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї, є предметом територіальних суперечок між Росією і Японією і заважають країнам підписати мирну угоду за підсумками Другої світової війни.

СРСР в 1945 році встановив контроль над цими островами, а після його розвалу вони перейшли до Росії. Японія це розцінює, як окупацію. Разом з тим, Росія продовжує розгортати на Курильських островах військову інфраструктуру.

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