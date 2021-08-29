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Помер колишній президент МОК Жак Рогге: він керував комітетом 12 років

Автор
Г. Лубенець
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Помер колишній президент МОК Жак Рогге: він керував комітетом 12 років Новина оновлена 29 серпня 2021, 20:04
Жак Рогге

Рогге був президентом МОК з 2001 по 2013 рік.

У віці 79 років помер колишній президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Рогге.

Про це повідомляє прес-служба МОК.

У Рогге залишилися син, дочка і двоє онуків. Він займав посаду президента МОК з 2001 по 2013 рік.

До початку спортивної кар’єри, Рогге був хірургом-ортопедом.

Також він грав за збірну Бельгії з регбі і навіть став чемпіоном країни. Крім того він 16 разів ставав чемпіоном Бельгії і один раз чемпіоном світу з вітрильного спорту.

Після завершення спортивної кар’єри, Рогге став президентом Бельгійського і Європейського олімпійських комітетів, а потім і президентом МОК.

"Все олімпійський рух буде глибоко оплакувати втрату великого друга і палкого шанувальника спорту", — заявив з цього приводу чинний президент МОК Томас Бах.

Про причини смерті не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, в Британії в 80-річному віці помер барабанщик групи The Rolling Stones Чарлі Уоттс.

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