Помер колишній президент МОК Жак Рогге: він керував комітетом 12 років
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Рогге був президентом МОК з 2001 по 2013 рік.
У віці 79 років помер колишній президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Рогге.
Про це повідомляє прес-служба МОК.
У Рогге залишилися син, дочка і двоє онуків. Він займав посаду президента МОК з 2001 по 2013 рік.
До початку спортивної кар’єри, Рогге був хірургом-ортопедом.
Також він грав за збірну Бельгії з регбі і навіть став чемпіоном країни. Крім того він 16 разів ставав чемпіоном Бельгії і один раз чемпіоном світу з вітрильного спорту.
Після завершення спортивної кар’єри, Рогге став президентом Бельгійського і Європейського олімпійських комітетів, а потім і президентом МОК.
"Все олімпійський рух буде глибоко оплакувати втрату великого друга і палкого шанувальника спорту", — заявив з цього приводу чинний президент МОК Томас Бах.
Про причини смерті не повідомляється.
Як повідомлялося раніше, в Британії в 80-річному віці помер барабанщик групи The Rolling Stones Чарлі Уоттс.
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